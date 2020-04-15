Які хронічні хвороби є особливо небезпечними під-час пандемії коронавірусу: лікарка дала відповідь

Коронавірус COVID-19 є особливо небезпечним для людей, які мають серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу, легеневі захворювання, хронічну ниркову недостатність, рак, хвороби з імунодефіцитом.

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Про це заявила лікарка-педіатриня, експертка МОЗ Наталія Кундіна у ефірі "Ранок з Україною" на каналі "Україна". За її словами, хронічні недуги значно впливають на перебіг коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, легеневі захворювання, хронічна ниркова недостатність, рак, хвороби з імунодефіцитом або ті, в яких імунна система задіяна і потребує постійної корекції", – відзначила Кундіна.

Хронічні хвороби і коронавірус. Ілюстрація

"Наприклад, при хворобах легень, хронічному перебігу завжди порушується транспорт кисню до кліток організму. А коли ще на це порушення нашаровується порушення транспорту кисню, до яких призвела коронавірусна інфекція, то маємо порушення порушення", – сказала вона.

Також лікарка додала, що у зоні ризику люди віком від 60 років, адже у них часто дуже багато хронічних захворювань.

"Надмірна вага – це теж фактор ризику коронавірусної хвороби. А також це курці, які мають хронічні захворювання легеневої системи. Я вважаю, що хворим, які мають хронічні захворювання, треба продовжувати лікування – не можна закінчувати медикаментозну терапію! Це запорука того, що ви не захворієте на вірусну інфекцію", – підсумувала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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