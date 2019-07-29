"Яке мурло!" Українці накинулися на Мосійчука через росіян

Народний депутат (позафракційний) Ігор Мосійчук заявив, що російські правоохоронці недостатньо застосували насильства до учасників масштабної акції в Москві 27 липня, чим викликав гнів у українців.

"Дивують мене наші брати-українці. Весь вчорашній вечір стрічка рясніла словами співчуття і підтримки по відношенню до москвичів, яких била і затримувала російська поліція. А я скажу: мало били!" - написав він у Facebook.

За словами нардепа, якби хоч десяток покалічили або навіть вбили, то цей "народ повстав би проти свого тирана Путіна".

"Чим більше російські поліцейські будуть бити, калічити і вбивати громадян РФ, тим швидше в цій імперії зла розпочнеться кривавий бунт, і ми-українці отримаємо шанс перемогти у війні і звільнити окуповані території. Провокація! Репресія! Революція! І припиніть ось ці завивання: "Вони ж люди". Їм байдужі смерті і каліцтва українців на Донбасі, то чому ми повинні жаліти їх? Українці, досить бути терпілами! Час перемагати! війна, так війна!" - уклав він.

Мітинг в Москві Facebook Мосійчука

Користувачі не погодилися з жорсткою думкою Мосійчука і закликали до співчуття.

"Тобто треба вбити ментам тих росіян, які свого часу виходили на підтримку України? Яке ж ти мурло!", "По-материнськи мені дуже і дуже шкода тих побитих. Вони чиїсь діти. Але якщо росіяни не почнуть зупиняти свого ідола - це несе велику загрозу нашим дітям", - зазначили вони.

"Ігор, а ви тиран, коли б'ють, вбивають, калічать, це не нормально! Скрізь потрібен діалог! А батогом можна домогтися тільки чогось тимчасового", "При всій повазі, і яка б там не була влада, але бажати вбивства невинним людям несправедливо. Потрібно шукати інші методи. Хоча кожна революція вимагає жертв", - додали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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