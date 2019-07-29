Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Яке мурло!" Українці накинулися на Мосійчука через росіян

903 Читати матеріал російською

Народний депутат (позафракційний) Ігор Мосійчук заявив, що російські правоохоронці недостатньо застосували насильства до учасників масштабної акції в Москві 27 липня, чим викликав гнів у українців.

"Дивують мене наші брати-українці. Весь вчорашній вечір стрічка рясніла словами співчуття і підтримки по відношенню до москвичів, яких била і затримувала російська поліція. А я скажу: мало били!" - написав він у Facebook.

За словами нардепа, якби хоч десяток покалічили або навіть вбили, то цей "народ повстав би проти свого тирана Путіна".

"Чим більше російські поліцейські будуть бити, калічити і вбивати громадян РФ, тим швидше в цій імперії зла розпочнеться кривавий бунт, і ми-українці отримаємо шанс перемогти у війні і звільнити окуповані території. Провокація! Репресія! Революція! І припиніть ось ці завивання: "Вони ж люди". Їм байдужі смерті і каліцтва українців на Донбасі, то чому ми повинні жаліти їх? Українці, досить бути терпілами! Час перемагати! війна, так війна!" - уклав він.

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

Facebook Мосійчука

Користувачі не погодилися з жорсткою думкою Мосійчука і закликали до співчуття.

"Тобто треба вбити ментам тих росіян, які свого часу виходили на підтримку України? Яке ж ти мурло!", "По-материнськи мені дуже і дуже шкода тих побитих. Вони чиїсь діти. Але якщо росіяни не почнуть зупиняти свого ідола - це несе велику загрозу нашим дітям", - зазначили вони.

Новини
Прозріли? ПАРЄ розгромила Росію за жорстоку бійню в Москві

"Ігор, а ви тиран, коли б'ють, вбивають, калічать, це не нормально! Скрізь потрібен діалог! А батогом можна домогтися тільки чогось тимчасового", "При всій повазі, і яка б там не була влада, але бажати вбивства невинним людям несправедливо. Потрібно шукати інші методи. Хоча кожна революція вимагає жертв", - додали коментатори.

"Яке мурло!" Українці накинулися на Мосійчука через росіян
"Яке мурло!" Українці накинулися на Мосійчука через росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
протест
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel