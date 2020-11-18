Якби УПЦ МП не залежала від Москви, то війни б не було, – Філарет

Російська ФСБ використовує церкву в своїх політичних намірах, тому УПЦ МП не говорила, що на Донбасі відбувається агресія.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Він висловив думку, що серед українських священиків є агенти російських спецслужб.

"Якби УПЦ МП не залежала б від Москви, то війни б не було. Чому? Тому що церква була б єдиною і захищала свої інтереси і не говорила б, що на Сході йде братовбивча війна, а не агресія", – сказав Філарет.

Як приклад він навів Крим, де у київського патріархату було лише кілька парафій, а інші належали московському. На думку патріарха, це і стало причиною того, що півострів анексували без єдиного пострілу.

"А візьміть Донбас. На Донбасі є Київський патріархат. І там уже йде війна. Тому що церква захищає інтереси своєї держави, і своєї землі не хоче віддавати", – підкреслив Філарет.

На його думку, якщо б церква на Донбасі була б українською і не підпорядковувалася Москві, то Путін не наважився б наступати на Україну.

"Без незалежної церкви не може бути держави. І тому всі балканські церкви, коли отримали державність, стали вимагати і незалежної церкви. Ми також хочемо, щоб в Україні була незалежна церква і ми від цього не відступимо, бо без незалежної церкви не буде незалежного держави і навпаки. Ми взаємопов'язані", – резюмував патріарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що жителі Донбасу страждають через війну тому, що вони частково винні.