"Якби не ти, мене б не було": відома журналістка зворушливо звернулася до захисників України

Українська журналістка Яніна Соколова проникливо подякувала кожному воїну ЗСУ за протистояння російському агресору і закликала всіх українців приєднуватися до акції "Завдяки тобі".

Її сенс полягає в тому, щоб при зустрічі військового прикладати руку до серця на знак подяки за мир. Зворушливе звернення до Героїв телеведуча опублікувала на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якби не ти, я б це зараз не постила, а сиділа б в укритті. Якби не ти, я б не займалася улюбленою справою. Якби не ти, я б не посміхалася перехожим, як кілька хвилин тому, і не вдихала свіже повітря улюбленого міста. Якби не ти, мене б, можливо, вже й не було. Завдяки тобі я і мої близькі живі", – написала вона.

Яніна Соколова Скріншот відео

Крім того, у відеоролику, присвяченому акції "Завдяки тобі", Соколова пояснила, чому казати "дякую" українським воїнам так важливо як для них, так і для цивільного населення.

"Важливо дякувати заради того, щоб в українців було розуміння цінностей. Мені здається, за останні п'ять років дехто із нас зрозумів, що таке справжня цінність. Але для тих, хто ще не зрозумів, важливо продемонструвати, кому перш за все ми маємо дякувати щодня, прокидаючись і засинаючи. Тому дякувати – це вкрай важливо", – вважає Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила про категоричне неприйняття ідеї президента України Володимира Зеленського провести референдум з питання примирення з Росією. Вона заявила, що вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягти за останні п'ять років.

Також вона наголосила, що Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.

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