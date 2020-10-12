Лікарі влаштували застілля, рятувати дитину було нічим? Деталі трагедії в пологовому будинку Херсонщини

У Херсонській області під час пологів померла 36-річна мати двох дітей. Через кілька годин померла і її новонароджена третя дочка. Батько в розпачі і каже, що в смерті дружини і дочки винні лікарі.

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Про те, що буде дитина, дізналися перед Новим роком

Дмитро Бородай та Оксана Лозова познайомилися п'ять років тому. Тоді Дмитро працював на ринку у Великих Копанях, а Оксана приїхала підробляти на городах. Вечорами з подругою жінка заглядала в гості до мами Дмитра в гості, так вони і познайомилися.

Обидва вони звичайні трударі. Два роки тому купили будинок у селі Верхні Сірогози в Херсонській області, завели тут господарство. "У нас дві сотні качок, вісімдесят курей, свині", – перераховує Дмитро.

Дмитро та Оксана познайомилися п'ять років тому Facebook Оксани Лозової

Зараз у будинку, крім нього, нікого немає, тому управлятися з великим господарством доводиться самому. Це хоч трохи відволікає від сумних думок.

Про те, що в їхній родині буде поповнення, Дмитро та Оксана дізналися в грудні, перед самим Новим роком. Подружжя в минулому вже мали шлюби, тому в Оксани було вже дві дочки, старша жила зі своїм батьком, а молодша Ірина з ними. У самого Дмитра теж є старша дочка.

"А в квітні нам сказали, що знову буде дочка, ми вирішили її назвати Анютка. Я тоді сказав, що у нас буде бабський батальйон", – згадує Дмитро.

Ніщо не передбачало біди

Хоча народжувати Оксана мала 27 вересня, проте води відійшли у неї вже 23-го. У цей час Дмитро ще був на заробітках у Польщі.

В Оксани залишилися двоє дочок, які зараз живуть із батьком Facebook Оксани Лозової

"Ми зазвичай рано вранці з нею списувалися по Вайберу, а ввечері вже розмовляли по відеочату. Вона вранці написала:" Доброго ранку, киця " – і прислала наклеечку. Я теж у відповідь. Усе це так і залишилося у мене на телефоні досі. Ще все було добре. А вже приблизно о 7 ранку вона зателефонувала сусідові і попросила відвезти її до пологового будинку в Нижні Сірогози. Дорогою вона посміхалася, жартувала, ні на що не скаржилася. Коли заздалегідь ще робила УЗД, то лікар запевняла, що з малятком все добре, можна самій народжувати ", – розповідає подробиці того трагічного дня Дмитро.

Останнього разу Оксана виходила на зв'язок із мамою Дмитра. Вона надіслала їй СМС, що не може розмовляти, їй дали якусь таблетку. Тоді мама запитала, навіщо? Вона написала, що не знає. Потім мама говорила, що коли приїхала в пологовий будинок, то лікар їй сказала, що таблетки дає всім породіллям. І водночас зазначила, що купує їх за свої гроші. Зараз вона вже це заперечує", – говорить убитий горем чоловік.

Нічим рятувати дитину

Кілька годин рідні не знали, що відбувається з Оксаною. А вже о пів на п'яту вечора з пологового будинку зателефонували і повідомили, що вона померла, а за життя її доньки борються. Рідні кинулися до лікарні.

"Виявилося, що їй почали робити кесарів розтин чомусь. Приблизно о першій годині дня дістали дочку, а потім не стало Оксани. Майже о шостій вечора приїхала швидка допомога з Херсона. Тоді лікар сказав, що мовляв, що ж ви робите, у вас тут дитину просто нічим рятувати! Херсонські лікарі намагалися врятувати дочку, приблизно о 23-й годині повезли її до Херсона в дитячу обласну лікарню, а під ранок померла і вона. Так в один день ми оформляли свідоцтво про народження дочки і про смерть", – каже Дмитро.

Оксана з дочками Facebook Оксани Лозової

Хотіли приховати смерть породіллі?

На думку Дмитра, лікарі пологового будинку робили все, щоб якомога швидше поховати Оксану. У перший день ніхто навіть не повідомив до поліції або прокуратури про смерть породіллі. Про те, що варто написати заяву до поліції, вже на другий день після смерті Оксани повідомив свекрусі голова сільради. Він сам був здивований, що про такий кричущий випадок у правоохоронних органах нічого не знають.

"Телефонуємо лікарю, а вона каже, мовляв, розтин зроблено, можете забирати тіло. Телефонуємо в прокуратуру, а там кажуть, що ніякої експертизи ніхто ще не робив. Хотіли, щоб ми якомога швидше забрали тіло і поховали. Поки в свідоцтві про смерть записано, що дружина померла від анафілактичного шоку, а дочка від асфіксії. Але це лише поверхневий огляд. Тепер будуть ще розслідувати", – розповідає чоловік.

Оксана на останніх місяцях вагітності, зліва – старша дочка Facebook Наталії Лозовій

У селі вважають, що лікарі в лікарні допустили недбалість. До того ж за чутками в той день було 25-річчя весілля головного лікаря лікувального закладу і його дружини, яка працює тут же. І нібито вони святкували цю дату на роботі. Тому і недогледіли за породіллею.

"Упевнений, якби лікар-гінеколог тоді була поруч з Оксаною, а не святкувала річницю, то такого б не сталося", – каже чоловік жінки Дмитро.

У самій Нижньосірогозькій районної лікарні свою провину заперечують. Запевняють, що у породіллі відкрилася кровотеча після кесаревого розтину, зупинити яку не змогли. В Оксани, за словами лікарів, була алергічна реакція на введення препаратів для зупинки кровотечі.

Чоловік затриманої обурюється: "Невже під час підготовки її до пологів не могли провести всі аналізи, щоб з'ясувати алергічну реакцію? Всі аналізи були хорошими, вагітність протікала добре, а тут виявилася алергія. Вона народжувала втретє і другу дочку народжувала в цій же лікарні, тоді ніяких проблем не було", – каже Дмитро.

Зараз розслідуванням смерті матері й дитини займається поліція.