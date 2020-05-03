Магазин Yakaboo потрапив у скандал із книгою про війну "шахтарів" на Донбасі
Книжковий онлайн-магазин Yakaboo продавав в Україні книгу "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ЗСУ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. Його обурило, що сервіс популяризує відверто пропагандистську літературу.
Так, твір розповідає про поїздку відставного російського військового в окупований Донецьк із "патріотичних міркувань", а також позиціонує російсько-українську війну на Донбасі як громадянську.
Ананьєв процитував анотацію до книги терориста: "Місто териконів і троянд. Таким я запам'ятав Донецьк після першого свого приїзду в це красиве місто. А ще запам'яталися і збивали з пантелику дивні мужики з "підведеними" віями і чорними нігтями. Вугільний пил, як виявилося. Шахтарі. Відтоді нічого в місті не змінилося. Терикони на місці, місто потопає в розкішних трояндах. Тільки ось мужиків на вулицях менше. Воюють шахтарі! Повість про російських патріотів, які стали на захист своєї Віри, Мови, Землі і Сім'ї. Громадянська війна. Жорстко. По-чесному. У книжці є нецензурна лайка!"
Письменник закликав бойкотувати магазин Yakaboo, нагадавши, що це вже не перший скандал компанії. Користувачі мережі підтримали його.
Зазначимо, незабаром книга "Гамарджоба, панове!" стала недоступною на сайті онлайн-магазину, але її опис залишилося в кеші.
На Yakaboo заявлялося, що ця книга Архипова вийшла в 2019 році у видавництві "Логос Україна". Саме видавництво спростувало будь-яку свою причетність до роману.
У коментарі компанія вказала, що таку книгу Архипова можна знайти серед новинок на сайті ставропольського видавництва "Логос", яке також випускало книги "Служу Росії – служить закону: приклади благородства поліцейської служби", попередній роман Архипова "З нами Бог!", а також різні посібники та словники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після відкриття "Альпіною Паблишер" дочірнього видавництва в Україні Ананьїв закликав бойкотувати їх продукцію, а також відкликав тираж своєї книги з рітейлера Yakaboo, який співпрацює з російською компанією.
Yakaboo відповіла, що діє в рамках законів України. Відповідь компанії обурила Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що стане платформою для підняття цього російського бізнесу в Україні.
Пізніше "Альпіна Паблішер" випустила скандальну пропагандистську книгу Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним".