Книжковий онлайн-магазин Yakaboo продавав в Україні книгу "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. Його обурило, що сервіс популяризує відверто пропагандистську літературу.

Так, твір розповідає про поїздку відставного російського військового в окупований Донецьк із "патріотичних міркувань", а також позиціонує російсько-українську війну на Донбасі як громадянську.

Yakaboo продавав книгу про "громадянську" війну на Донбасі Колаж

Ананьєв процитував анотацію до книги терориста: "Місто териконів і троянд. Таким я запам'ятав Донецьк після першого свого приїзду в це красиве місто. А ще запам'яталися і збивали з пантелику дивні мужики з "підведеними" віями і чорними нігтями. Вугільний пил, як виявилося. Шахтарі. Відтоді нічого в місті не змінилося. Терикони на місці, місто потопає в розкішних трояндах. Тільки ось мужиків на вулицях менше. Воюють шахтарі! Повість про російських патріотів, які стали на захист своєї Віри, Мови, Землі і Сім'ї. Громадянська війна. Жорстко. По-чесному. У книжці є нецензурна лайка!"

Книга на Yakaboo facebook.com/id.ananiev

Опис книги facebook.com/id.ananiev

Письменник закликав бойкотувати магазин Yakaboo, нагадавши, що це вже не перший скандал компанії. Користувачі мережі підтримали його.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Зазначимо, незабаром книга "Гамарджоба, панове!" стала недоступною на сайті онлайн-магазину, але її опис залишилося в кеші.

На Yakaboo заявлялося, що ця книга Архипова вийшла в 2019 році у видавництві "Логос Україна". Саме видавництво спростувало будь-яку свою причетність до роману.

У коментарі компанія вказала, що таку книгу Архипова можна знайти серед новинок на сайті ставропольського видавництва "Логос", яке також випускало книги "Служу Росії – служить закону: приклади благородства поліцейської служби", попередній роман Архипова "З нами Бог!", а також різні посібники та словники.

Відповідь видавництва Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: