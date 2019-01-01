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Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

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У великих містах України 31 грудня відбулися масові гуляння на головних локаціях в честь святкування Нового року.

OBOZREVATEL пропонує вам подивитися, як відзначали свято українці у всіх куточках країни.

Київ

У ніч на 1 січня в Києві на Контрактовій площі зібралися сотні людей для того, щоб разом відзначити головне свято року і насолодитися чарівною атмосферою.

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Жителі столиці могли насолодитися танцями під живу музику різних українських виконавців і вальсом під акомпанемент струнного оркестру. Навіть вночі працювали каток і колесо огляду. З капсули колеса відкривався прекрасний краєвид на яскраве свято.

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

kiev.informator.ua

Одеса

У місті більшість відпочивальників зібралися на Приморському бульварі. На ярмарку одеситам пропонували будь-які способи зігрітися - від кави до глінтвейну. Головний концерт проходив на Думській площі. Глядачі займали місця перед величезною сценою за годину до початку.

Хедлайнером вечора був Олег Винник. Біля мерії на розігріві працювали вихованці продюсерського центру "Стартайм" та інші одеські колективи. У перервах на сцені розігрували подарунки від спонсорів.

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Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dumskaya.net

Харків

У Новорічну ніч-2019 на головній площі Харкова зібралися тисячі людей.

Також новорічна святкова програма проходила в парку Горького з шоу, конкурсами та виставами. До 5 ранку працювали всі атракціони.

У 22-00 на головній сцені розпочалася конкурсно-розважальна програма. Команда аніматорів парку презентувала новорічну виставу, в фіналі якої Дід Мороз разом з усіма гостями парку під бій курантів і спалахи піротехнічного шоу зустріли Новий 2019 рік.

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Дніпро

Багато жителів Дніпра зустріли Новий рік на центральній площі - Героїв Майдану. Атмосфера панувала незабутня: в цю ніч всі веселилися від душі. Всюди чувся сміх, спів і побажання на 2019 й рік.

Святкова ніч напевно запам'яталася всім, хто зустрічав її на площі. Крім святкової програми, гості змогли насолодитися неймовірним феєрверком. Різнобарвні іскри, виднілися на темному небі, заворожували всіх присутніх.

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Як зустрічали Новий рік в різних куточках України: яскраві фото та відео

dp.informator.ua

Львів

Безліч городян в новорічну ніч зібралися на проспекті Свободи, де встановили головну ялинку міста. 31 грудня тут було людно і шумно, а деякі намети на Різдвяному ярмарку навіть працювали.

Також біля ялинки львів'яни співали колядки, тому отримали ще одну можливість зануритися в святкову атмосферу Нового року і Різдва.

Крім того на фасаді Львівського оперного театру відбулося відеомаппінг-шоу в супроводі музики гурту Lirwak. За 10 хв до півночі відеомаппінг перетворився в форму історії про Різдво, створеної на основі віршів Богдана-Ігоря Антонича та гуцульських приказок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода припасла сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, мова йшла про тотальне прибирання і позбавлення від усього зайвого.

Місце
Україна
Теги
Новий рік-2019фотографиивидео
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Петров Александр
Петров Александр
Село голимое. Ха-ха
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего так херова встретили . До Европы и России ещё хахлам далеко
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2 из 3 ответов | показать все
Петров Александр
Петров Александр
Rudenko Konstantin, ну во-первых не мост, а временная галерея, во- вторых строившие её хохлы уже расстрелянны. Ха-ха. В-третьих у хохлов нет души, нет Бога, нет души. В-четвертых... да впрочем зачем на всю твою брехню отвечать. Убогое, плохо одетое стадо с размалеванными как на панель бабами, вот твое убогое окружение. Ха-ха
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Rudenko Konstantin, не смеши мои тапки. Это рассказывай своей маме .которая у меня горшки чистит
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