Міноборони попри те, що його основний оборонний бюджет спрямовано на грошове утримання і ресурсну підтримку бойових частин, таки прагне ефективно розподіляти кошти, надані на медичну сферу - аби розвивати власні заклади лікування й реабілітації.

Відомча реабілітологія прагне опанувати нові методики відновлення відповідно до профілю закладу. Приміром, у реабілітаційному центрі навчально-спортивної бази зимових видів спорту "Тисовець" з 2017-го за фінансової підтримки Трастового фонду НАТО діє пілотний проект психологічної і фізкультурної реабілітації військовиків разом з домочадцями.

Варто зауважити, що видатки, які держава скеровує на реабілітацію і оздоровлення військовослужбовців, поступово зростають, хоч і не настільки вдосталь, як того потребує ця галузь. Проте цільові асигнування таки дозволяють говорити про прийнятний поступальний розвиток.

2016-го на згадану мету бюджет передбачав 66 млн гривень, у 2017-му – 91 млн, а торік – 126 млн гривень. Розширити спектр заходів відновлення для наших звитяжців покликаний підписаний у 2018-му Президентом України указ про розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій. Він дав старт новій системі державної політики реабілітації українських воїнів, яка фактично відроджується заново.

Про те, що такі заклади, як база "Тисовець" (яка розташувалася у Сколівському районі Львівщини, і після масштабної реконструкції перетворилася на сучасний спортивний реабілітаційний центр для учасників бойових дій) вже набули надзвичайної популярності, свідчать відгуки тисяч людей, які тут побували й відновили своє здоров’я.

До послуг відпочивальників "Тисовця" – спортмайданчики, розвинута реабілітаційна інфраструктура, оснащений сучасним обладнанням тренажерний зал та медично-реабілітаційний корпус. Пiсля відновлення інфраструктури й будівництва у грудні 2017-го вiдбулося урочисте відкриття.

У "Тисовці" постійно перебувають на відновленні, відпочинку і лікуванні наші героїчні звитяжці із родинами, а також члени сімей загиблих захисників української землі.

Нещодавно дітей полеглих військовослужбовців, які відпочивають у "Тисовці", навідала і привітала з новорічними та різдвяними святами помічник глави оборонного відомства - прес-секретар полковник Вікторія Кушнір.

Тим часом організаторка благодійної ініціативи "Я Миколай" журналістка і ведуча телеканалу "Еспресо", мама трьох дітей Ірина Коваль, чоловік якої брав участь в АТО у 2014 році, висловила вдячність керівництву відомства й персоналу бази за теплий та щирий прийом.

– Хочу подякувати Міністерству оборони та Степану Полтораку за те, що запросили родини, у яких тато загинув в АТО, відпочити тут, розважитися, забути про всі негаразди і оздоровитися. Тут чудово, нас приймають надзвичайно привітно, – зауважила Ірина.

Примітно, що у "Тисовці" торік успішно відпочили й оздоровилися декілька груп дітей із прифронтових міст і селищ Донеччини та Луганщини.

Тим часом, також на запрошення міністра оборони, учасники Національної збірної "Ігор Нескорених", які із фурором виступили у Сіднеї, мали змогу зустріти новорічно-різдвяні свята у цьому ж таки реабілітаційному центрі.

Два тижні "Нескорені" разом з родинами проводили надзвичайно насичене, емоційне та активне дозвілля, зокрема на лижах і сноубордах. Цьому неабияк сприяли навколишні засніжені карпатські краєвиди та п’янке, свіже і цілюще повітря.