Як зшити маску в домашніх умовах: покрокова інструкція

На тлі дефіциту медичних масок в країні і поширення коронавірусу, з'явилися рекомендації, як їх можна зробити в домашніх умовах

Для цього потрібні бинт, марля, ножиці, нитка з голкою, вата і за бажанням ефірні масла, пише "Сегодня".

"РБК-Україна"

Найпростіше це зробити за допомогою бинта. Для цього слід відміряти 80 см бинта, відрізати і скласти вчетверо. Зшити нитками по краях, прикріпити по кутах 4 пов'язки по 60 см з того ж бинта.

Якщо прошити маску немає можливості, можна просто прив'язати зав'язки вузлом до кінців.

Щоб маска була більш ефективна, можна покласти прокладку з вати. Однак шар не повинен бути надто щільним, щоб не заважати нормально дихати

Таку ж пов'язку можна зробити з марлі. Для неї вистачить тільки трьох шарів. Можна також покласти в неї шар вати.

Для більш щільного прилягання маски повинні зав'язуватися на потилиці, а не кріпитися на вухах. Вони обов'язково повинні покривати підборіддя, рот і ніс.

Марлеві і бинтові маски можна використовувати не більше трьох годин. Також їх можна прати, попередньо вийнявши вату. Повторне використання можливо після ретельного пропрасовування.

Лікарі радять капати на маску кілька крапель ефірного масла (наприклад, чайного дерева, ялівцю, ялиці, сосни, якщо). Головне, щоб у вас не було алергії на них, а запах не викликав огиду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті в зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.

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