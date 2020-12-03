Як зрозуміти, що ви одужали від коронавірусу: опублікована інструкція

Чи видужав хворий від коронавірусу залежить від декількох факторів: кількості днів, пройдених від появи перших симптомів, перебігу захворювання та наявності симптомів.

Інструкцію для тих, хто переніс COVID-19, опублікували на сторінці Академії сімейної медицини України в Facebook. Медики відповіли на найпопулярніші питання пацієнтів.

Так, людина вже не хвора, якщо після останнього підвищення температури пройшло мінімум три дні і 10 днів від появи перших симптомів коронавірусу. При цьому підвищена втома, втрата смаку та нюху можуть зберігатися у пацієнта протягом одного-двох місяців.

Ще одним способом перевірити, чи здорова людина, є проведення повторного ПЛР-тесту через 10 днів від початку хвороби. Однак проходити його перед виходом із самоізоляції не є обов'язковим.

Медики нагадали, що існує ймовірність повторного зараження, тому слід дотримуватися всіх правил безпеки навіть після перенесеного коронавірусу.

Як зрозуміти, що ви одужали від коронавірусу. Академія сімейної медицини України в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков назвав найнебезпечніший день під час хвороби COVID-19. Тоді виникає цитокіновий шторм, який представляє загрозу життю пацієнта через ускладнення.