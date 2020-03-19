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19 березня • оновлено в 13:32
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Як зробити антисептик для рук без спирту вдома: рецепт

1.6т
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Антисептик для рук у магазинах України зараз знайти вкрай складно. Однак, його можна приготувати вдома і навіть без спирту.

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Так, для цього знадобляться: 50 мл води, 50 мл спиртової настоянки (ромашки, календули), 30 мл гліцерину, 5 крапель ефірного масла лимона.

Антисептик для рук без спирту

Антисептик для рук без спирту

Ілюстрація

Необхідно змішати всі ці інгредієнти і помістити рідину у пляшку.

Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом'якшить руки, а ефірне масло дасть приємний запах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що знезаражувальні засоби для рук ефективніше справляються з новим типом коронавірусу COVID-19, якщо вміст етанолу або пропанолу у них становить 30%.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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