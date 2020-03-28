Як знизити ризики від переведення годинника на літній час: поради лікарів і психологів

Переведення годинника, яке відбудеться в Україні в ніч на 29 березня, несе загрози для здоров'я людей.

Терапевт-кардіолог вищої категорії Вікторія Форосенко розповіла ВВС, що якщо дотримуватися кількох порад, то наслідки переведення годинника будуть мінімальні.

"Треба намагатися десь за тиждень до переведення годинника раніше на 15 хвилин лягати спати і раніше вставати", – зазначила вона.

Так само, за словами медика, варто поступово переносити прийом їжі.

Крім того, Форосенко радить не планувати в перші дні після переведення годинника важливі справи та зустрічі, варто спробувати робити більш легку роботу.

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У свою чергу психіатр Андрій Мухоморов пояснив, що переведення годинника дуже погано впливає на організм, ще протягом місяця людина змушена налаштовуватися на новий ритм.

Здорові люди, особливо ранкові хронотипи та ритміки, які швидко адаптуються (або жайворонки та голуби, простою мовою) можуть майже не відчути переведення годинника.

Але вечірні хронотипи, а також люди, у яких життя дуже жорстко розписано по годинах, можуть відчувати дискомфорт.

"Є відомості про підвищені ризики для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, обережними треба бути водіям", – звернула увагу кандидат біологічних наук Ольга Маслова.

За її словами, переведення годинника впливає на ритміку клітин організму, а також на багато його функцій, тому у перші дні збільшується ризик ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переведення годинників на літній час відбудеться в ніч з 28 на 29 березня 2020 року рівно о 03:00. Традиційно така процедура відбувається у країні в останню неділю березня.

Анексований Крим і окупована частина Донбасу живуть за російським часом, тому переведення годинників на літній час там не відбудеться.

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