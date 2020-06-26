Як знизити ризик зараження COVID-19: Степанов дав наполегливі рекомендації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців через новий антирекорд захворюваності на коронавірус і закликав їх дотримуватися трьох правил безпеки.

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Під час щоденного брифінгу він нагадав, що носіння масок, користування антисептиками та дотримання соціальної дистанції значно знижують ризик розповсюдження хвороби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В нас черговий антирекорд. Антирекорди ми спостерігаємо вже протягом більше ніж двох тижнів. Кожного дня я постійно звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій, які дає МОЗ. Вони достатньо прості", – сказав міністр.

"Це користування маскою в приміщеннях, транспорті, коли ви заходите в супермаркет, в будь-яку будівлю, коли є велика кількість людей поруч. Також дотримання соціальної дистанції. Це просто триматися на відстані 1,5 м один від одного. Це користування антисептиками", – додав він.

Степанов наголосив, що такі прості правила зменшують вірогідність інфікування людини, важкого перебігу хвороби та госпіталізації.

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