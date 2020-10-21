Як знезаразити речі від COVID-19 після відпустки: опубліковано інструкцію

Експерти дали просту інструкцію, як забезпечити безпеку речей у багажі після повернення з відпустки й уникнути зараження коронавірусом.

Насамперед ідеться про ретельну обробку всього одягу, який мандрівник брав із собою в поїздку, пише Daily Express.

"Підійде звичайне прання в 30-градусній воді. За бажанням можна додати під час циклу полоскання трохи дезінфекційного засобу, безпечного для пральної машини", – розповіли експерти.

Зазначається, що найкращий спосіб позбутися від COVID-19 – обробити речі під час потужного нагрівання.

"У певних ситуаціях одяг треба прати за більш високих температур, ніж зазвичай, а до того ж – із використанням продукту на основі відбілювача, щоб максимально знизити ризик поширення інфекції", – зазначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені запропонували використовувати глюкометр для діагностики коронавірусу. Вони розробили систему, яка ефективно визначає зараження за допомогою мінімальної кількості реактивів і маніпуляцій.