Як зміцнити імунітет: три головні правила

Навесні наш імунітет як ніколи вимагає підтримки, і особливо важливо захистити організм під час пандемії коронавірусу.

На думку лікарів, слід дотримуватися всього кількох правил, які допоможуть тримати імунітет у тонусі і знизять шанси захворіти. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що краще за все здатне підтримати здоров'я.

1. Білкова їжа, вітаміни та мікроелементи

Для підвищення імунітету важливо вживати їжу, багату на білки, вітаміни та мікроелементи Pixabay

Збалансоване харчування відіграє особливу роль у підтримці імунітету. Так, важливо зосередитися на білковій їжі та вітамінах. Рекомендовано вживати продукти, багаті вітамінами А, В, C, Е.

Неймовірно корисні морква, шпинат, ягоди шипшини, оливкова олія, томатний сік, яблука й цитрусові, які містять ці речовини.

Також важливо включити до раціону продукти, що містять цинк (морепродукти, горіхи, неочищене зерно, кунжут, пивні дріжджі) і селен (часник, яловичина, телятина, індичка, зерновий хліб).

2. Спеції для імунітету

Спеції також допомагають зміцнити імунітет Pixabay

Вживання спецій, таких як імбир, кориця, гвоздика, часник і інших, допомагає посилити кровообіг і підвищити активність імунітету.

3. Фізичне навантаження

Фізичні вправи активізують серцево-судинну систему та імунітет Pixabay

Хоча б п'ять хвилин на день варто відвести на фізичні вправи. Можна зробити невелику зарядку або просто розтертися рушником: це допоможе поліпшити кровообіг – один з факторів гарного імунітету.

Крім вправ, важливо ходити пішки кожного дня не менше ніж по 30-40 хвилин: стільки часу потрібно для того, щоб активізувалися серцево-судинна й імунна системи.

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