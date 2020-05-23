Як зміцнити імунітет: три головні правила
Навесні наш імунітет як ніколи вимагає підтримки, і особливо важливо захистити організм під час пандемії коронавірусу.
На думку лікарів, слід дотримуватися всього кількох правил, які допоможуть тримати імунітет у тонусі і знизять шанси захворіти. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що краще за все здатне підтримати здоров'я.
1. Білкова їжа, вітаміни та мікроелементи
Збалансоване харчування відіграє особливу роль у підтримці імунітету. Так, важливо зосередитися на білковій їжі та вітамінах. Рекомендовано вживати продукти, багаті вітамінами А, В, C, Е.
Неймовірно корисні морква, шпинат, ягоди шипшини, оливкова олія, томатний сік, яблука й цитрусові, які містять ці речовини.
Також важливо включити до раціону продукти, що містять цинк (морепродукти, горіхи, неочищене зерно, кунжут, пивні дріжджі) і селен (часник, яловичина, телятина, індичка, зерновий хліб).
2. Спеції для імунітету
Вживання спецій, таких як імбир, кориця, гвоздика, часник і інших, допомагає посилити кровообіг і підвищити активність імунітету.
3. Фізичне навантаження
Хоча б п'ять хвилин на день варто відвести на фізичні вправи. Можна зробити невелику зарядку або просто розтертися рушником: це допоможе поліпшити кровообіг – один з факторів гарного імунітету.
Крім вправ, важливо ходити пішки кожного дня не менше ніж по 30-40 хвилин: стільки часу потрібно для того, щоб активізувалися серцево-судинна й імунна системи.
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