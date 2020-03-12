Українці через коронавірус бояться магазинів і скасовують польоти: як паніка змінила життя кожного

Поки влада вживає термінових заходів для боротьби з COVID-19, українці стали менше подорожувати й більше замовляти продукти з доставкою. В офісах почали відправляти співробітників у відпустку та на дистанційну роботу. А в супермаркетах вводять застережні заходи.

А ось у церквах поки нічого не змінилося – там чекають офіційної заяви влади щодо карантину.

Детальніше про те, як коронавірус уже вплинув на наше життя, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"У лікарнях немає тестів на коронавірус"

Складно тим, хто прибув із "небезпечних" країн і готовий пройти всі процедури й тести, щоб виключити ймовірність зараження.

Власниця комунікаційного агентства Анастасія Браткова прилетіла на вихідних із Німеччини, де була у дводенному відрядженні, й відразу звернулася в лікарню. Щоправда, допомоги ніякої не змогла отримати, як і здати аналіз на наявність COVID-19.

"Дивацтва щодо коронавірусу почалися ще в Німеччині. У цій країні, де вже понад 1100 хворих, нас ніхто не перевірив ні в літаку, ні в аеропорту. Ніде в Берліні не було помітно, що захворюванню якось намагаються протидіяти. Причому жодної паніки не спостерігала", – згадує дівчина.

А ось по приїзду в "Бориспіль" українців обстежили прямо в лайнері. "Зайшли три жінки в масках і з безконтактними термометрами й визначили температуру – у всіх виявилося 36,6", – говорить Анастасія.

За її словами, прямо з аеропорту вона вирушила в приватну клініку "Добробут".

"У мене було багато зустрічей у Берліні, а вдома – маленькі діти, батьки, які з нами контактують. Не хотілося наражати їх на ризик заразитися. Але в клініці мені запропонували перевіритися на все, що завгодно, окрім коронавірусу. За твердженням лікарів, таких тестів в Україні всього 30 (!). І алгоритм такий: вони роблять аналізи на інші хвороби, і якщо результати негативні, але є симптоми COVID-19, тоді їх передають далі", – сказала OBOZREVATEL Анастасія Браткова.

Лікарня в Запоріжжі 061.ua

До речі, вчора на сайті КМДА з'явився заклик до всіх киян, які повернулися з інших країн, повідомляти про це за номером 15-51.

Ми зателефонували туди, щоб дізнатися, де можна обстежитися. Але, на жаль, там поки жодної інформації не надають – просто фіксують звернення та спрямовують його до сімейного лікаря. Той, якщо з'являться будь-які симптоми, вже пропонуватиме зробити аналізи.

У церквах поки чекають сигналів від держави

Якщо в Італії через обмеження на проведення масових заходів, запроваджених у низці регіонів, богослужіння здійснюють за зачиненими дверима та транслюють їх онлайн, то українські церкви поки до цього не готові.

У церкві поки не змінився формат богослужінь Facebook Львівська Митрополія УГКЦ

"У нашій парафії поки нічого не змінилося – ніхто з масками не ходить, у проведенні богослужінь і обрядів нововведень не відбулося, на онлайн-богослужіння не перейшли. Та й кількість прихожан не зменшилася. Але ж і в Україні немає закликів від влади, сигналів про поширення коронавірусу. В Італії ж перший крок зробила держава", – розповів OBOZREVATEL керівник департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців.

Богослужіння в Києві Facebook Православної Церкви України

Прессекретар ПЦУ диякон Михайло каже, що поки у них теж нічого не змінилося.

"Якщо будуть якісь обмеження щодо відвідування церков, ми повідомимо про це на своїй офіційній сторінці у Facebook", – запевнили в ПЦУ.

Диякон Михайло також підкреслив, що прихожан останніми днями було багато, як і завжди: "І в Михайлівському соборі цими вихідними був повний храм. І безліч причасників".

Однак вже ввечері 11 березня Департамент культури КМДА повинен був підготувати звернення до глав релігійних установ столиці про припинення проведення масових богослужінь. А також церкви хочуть попросити на вході в храми встановити санітарний контроль.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, у Православній церкві України обмеження під час причастя через коронавірус вважають "богохульством". Таку заяву зробив митрополит ПЦУ Дмитро Рудюк на своїй сторінці у Facebook, закликавши вірян не йти на подібні "зневаги".

Туроператори пропонують Єгипет і острови

Найбільше від COVID-19 постраждав турбізнес, зокрема європейський напрямок – з кожним новим спалахом захворювання падає попит на поїздки в ці країни. Компанії пропонують відпочинок на островах і в Єгипті, а літні відпустки поки під питанням. Про це OBOZREVATEL повідомив глава Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Туроператори пропонують острів Балі замість Європи Facebook Prada Travel

"Європу ніхто зараз не замовляє, і ми не пропонуємо. Люди погоджуються поїхати на острови – Балі, Мальдіви, поки острівний відпочинок їх не лякає. Також подорожують в Єгипет, в Об'єднані Арабські Емірати – місцеві авіакомпанії пропонують бонуси, щоб пасажиропотік не падав", – говорить Голубаха.

За його словами, туроператори розуміють, що зараз населення охопив масовий психоз, спричинений коронавірусом.

"Але, з іншого боку, зараз низький сезон. Скоротилися обсяги раннього бронювання, зокрема на літній відпочинок до Туреччини. І деякі компанії, щоб активізувати продажі, пропонують 100% повернення вартості путівок у разі скасування поїздки", – говорить Голубаха.

За його словами, які будуть далі продажі, поки ніхто не скаже.

"Індикатором стануть травневі свята, коли українці почнуть проявляти активність. Може, будуть цікавитися вже наприкінці березня. Усе залежить від дуже багатьох чинників – як відреагує Всесвітня організація охорони здоров'я, чи вдасться локалізувати проблему з COVID-19 у Європі. Поки позитивні новини надходять із Китаю. Там скорочується кількість хворих", – пояснює Голубаха.

Водночас, за словами директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, нині в цій галузі роблять акцент на внутрішньому туризмі.

"Зараз вживають заходів, які стимулюють розвиток внутрішнього туризму, щоб не збанкрутували готелі, розраховані насамперед на іноземців. Така ситуація не тільки в нас, але й в інших країнах", – говорить Царук.

Торгові мережі й бізнес-центри

Торгові мережі обмежують хворим доступ на роботу. А в офісах пропонують працювати віддалено.

У магазинах не допускають до роботи хворих співробітників Пресслужба Fozzy Group

У Fozzy Group (мережа магазинів "Сільпо", "Фора", Fozzy С&C, Thrash) посилили заходи для профілактики й запобігання можливому поширенню COVID-19. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі компанії.

"За наявності будь-яких ознак захворювання (підвищена температура, кашель, утруднене дихання тощо) співробітники направляються додому з рекомендацією звернутися до лікаря. Також заборонено приходити на робоче місце в разі нездужання", – запевнили в пресслужбі.

Крім того, у всіх магазинах Fozzy Group впроваджуються додаткові санітарно-гігієнічні правила.

Пресслужба Fozzy Group

"Зокрема, збільшилася частота обробки дезінфікувальними засобами поверхонь, які належать до зон користування великою кількістю гостей (каси, ручки візків, вітрини, дверні ручки тощо), а також кількість дезінфекцій рук всіх співробітників магазинів", – підкреслюють у компанії.

Крім того, як стверджують у пресслужбі, переглянутий графік всіх публічних заходів, де передбачається значна кількість відвідувачів. Так, вирішено перенести проведення фестивалів, дегустацій, майстер-класів тощо.

"Для працівників скасовані всі міжнародні відрядження та обмежені відрядження по Україні без нагальної потреби", – розповіли OBOZREVATEL у Fozzy Group.

У компанії закупили маски й антисептики Кліaр Енерджі

У деяких компаніях весь штат забезпечили антисептиками й масками.

"Ми закупили для співробітників антисептики, маски й наголосили на необхідності дотримуватися рекомендацій із гігієни ВООЗ", – кажуть у "Кліaр Енерджі".

Доставка їжі

У березні, особливо упродовж останніх днів, зріс попит на готову їжу. У закладах і службах доставки це пов'язують із COVID-19.

"У нас почала збільшуватися кількість замовлень з початку березня. І не тільки у святкові дні та вихідні. Можливо, люди стали менше ходити по магазинах", – говорять у одній із відомих мереж із доставки піци.

Тепер їжу частіше беруть із собою

Тут також OBOZREVATEL розповіли, що попередили кур'єрів не виходити на роботу з кашлем і нежитем. "У них це може бути не обов'язково вірус, і маску можна надягти. Але клієнтам так буде спокійніше", – пояснили рішення в закладі.

В одній із великих компаній з доставки їжі з магазинів, ресторанів, а також продуктів із супермаркетів зауважили, що чисельність замовлень зросла, але поки не дуже істотно. "Але така тенденція є", – підтвердили нам. Тут готові до будь-якого збільшення потоку замовлень.

Відвідуваність ресторанів зменшилася, а доставка із закладів збільшилася. Про це OBOZREVATEL сказала директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Їжу частіше замовляють додому ua.news

"Заклади, у яких є доставка, які працюють з "Убером" або "Глово", зазначають, що більше стало замовлень "із собою". Особливо показовими були свята. Зазвичай в ці березневі дні кількість клієнтів помітно збільшується. Але цьогоріч активної відвідуваності не було, але на 5-10% збільшилася доставка їжі або замовлення "з собою", – каже Насонова.

За її словами, зараз деякі заклади тільки починають вживати застережних заходів. "У нас паніка лише починається. У деяких закладах лиш нещодавно стали посилено протирати поверхні дезінфікувальними засобами, на столах поставили дезінфікатори, кухарі працюють у рукавичках, а в персоналу є маски. Але, на жаль, це не у всіх. Багато хто думає , що це все далеко від нас", – говорить вона.

Перестали вітатися

Услід за світовою спільнотою почали змінювати свої звички й українці.

Генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо показав новий спосіб вітання twitter.com/OPECSecretariat

"У нашому під'їзді один із сусідів, літній чоловік, перестав вітатися за руку й закликав усіх інших взяти з нього приклад. Каже, що потрапляє в групу ризику за віком, тому вважає за краще просто говорити "доброго ранку", – розповіла нам киянка Маргарита Павлівна, яка проживає у Києві.

А в кафе в центрі у вихідні можна було побачити, як компанії молодих людей вітаються ліктями й ногами.

"Зазвичай вітали одне одного поцілунками й обіймами, а тепер відмовилися від колишніх звичок", – говорить студентка КНУ ім. Шевченка Вероніка Задорожна.

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