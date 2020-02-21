Жителі Нових Санжар на Полтавщині не перестають скаржитися на евакуйованих із Китаю українців, яких не дивлячись на недавні протести все-таки поселили в місцевому санаторії Нацгвардії.

Зокрема, в селищі незадоволені тим, що "біженці" виходять на балкони курити і розвішують свій одяг на відкритому повітрі. Про це OBOZREVATEL розповів один зі співробітників санаторію.

"Речі розвісили прямо на балконах. А ті ж не криті. Виходять і курять на відкритому повітрі. Раптом хтось із них хворий, як нам лікуватися?" – обурився чоловік.

У Нових Санжарах скаржаться на евакуйованих із Китаю

За його словами, у них і так не все добре з наданням медичної допомоги в місцевій лікарні. Наприклад, щоб записатися до сімейного лікаря, потрібно спершу запитати, є він взагалі на роботі чи ні.

Крім цього, незадоволені новосанжаровці й тим, що евакуйовані до їхнього селища українці з Китаю отримують готову їжу з Полтави.

Санаторій Нацгвардії, у якому поселили українців із Китаю

"Їм їжу зараз вже готову привозять. Ніби стюардеси з Полтави приїжджають, із такими упаковками. Вони там начебто розважаються як можуть. На вулицю їх не випускають", – розповідає співробітник санаторію.

Санаторій Нацгвардії, у якому поселили українців із Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих із Китаю українців, після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять у респіраторах і відмовляються тиснути одне одному руку.

Також у селищі поскаржилися на те, що вони змушені дивитися російські телеканали.Водночас місцеві заявили, нібито протести через приїжджих українців із Китаю пов'язані з банальною відсутністю уваги з боку влади.

До всього іншого в Нових Санжарах оголосили загальношкільні збори батьків через те, що місцеві жителі вирішили не відпустити дітей в школу, боячись коронавірусу.

Зі свого боку евакуйовані українці поскаржилися на умови в Нових Санжарах і показали відео.

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