Як живе Єнакієве в окупації "ДНР": шахти закрили, зарплати затримують, а про Януковича забули

У місті Єнакієво, батьківщині президента-втікача Віктора Януковича, яке сьомий рік перебуває під контролем бойовиків угруповання "ДНР", закрили усі шахти. Нині майже єдине місце роботи – "Єнакіївський металургійний завод", де періодично затримують зарплати.

Про це йдеться у репортажі спеціального проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії". За словами містян, зараз на заводі працює близько 6-8 тисяч людей, хоча раніше цифра була більшою – в межах дванадцяти тисяч.

"Зараз Єнакієве – ще одне місто в окупації, в майбутньому якого складно розгледіти перспективи розвитку. І тільки все ще димлячі труби металургійного заводу дають місцевим жителям хоч якусь надію", – зазначили журналісти.

Окуповане Єнакієве Фото: radiosvoboda.org

Окуповане Єнакієве Фото: radiosvoboda.org

ЄМЗ періодично зупиняють, а зарплату затримують на кілька місяців, скаржаться місцеві. Крім того, на заводі часто відбуваються аварії. Остання трапилася у червні, тоді один працівник загинув, ще один травмувався.

Крім того, в окупованому Єнакієвому працюють "приватні підприємства", "банки", тощо, але, крім цього, роботи небагато.

Окуповане Єнакієве Фото: radiosvoboda.org

"Крім заводу… ну шахти позакривали всі, на ринку люди працюють, у магазинах працюють, їздять там в Жданівку на шахту, на "Комсомолець Донбасу" [у село Михайлівка, півгодини їзди від Єнакієвого – ред.], отам от люди працюють", – каже місцевий житель.

У Єнакієвому працює залізничний вокзал. Але на день курсує всього кілька електричок: до Ясинуватої та Дебальцевого. Але, за твердженням місцевих, більшість людей користуються маршрутками.

Окуповане Єнакієве Фото: radiosvoboda.org

Нині так званою "адміністрацією" міста керує Роман Храменков – чоловік племінниці Людмили Янукович.

Окуповане Єнакієве Фото: radiosvoboda.org

До президента-втікача в Єнакієвому ставлення неоднозначне – одні кажуть, що забули про нього, інші говорять, що Янукович "як президент був хороший".

– Ой, не знаю навіть, я вже про нього і забув, паралельно, нічого такого, ні хорошого, ні поганого.

– Як президент був хороший, а повівся неправильно, просто неправильно, злякався.

– У мене позитивне ставлення до нього, при ньому, ну як сказати, ну начебто ціни стали стабільні, впевненість у завтрашньому дні.

– У мене двояке ставлення до нього, розумієте. Маючи такі можливості і не робити для міста, ну нічого, ось так скажемо, грубо. Ну нехай на його совісті це все буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Єнакіївському металургійному комбінаті 20 липня внаслідок аварії загинув робітник. НП стала наслідком корупції і махінацій окупаційної "влади", через які підприємство занепадає.