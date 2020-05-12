Як Зеленський буде "зшивати" Україну: в ОП озвучили дві моделі

Спроби об'єднати українців довкола історичного минулого не приносять результатів, тому потрібно "зшивати" Україну за рахунок спільних цінностей і розуміти, що "наша сила в різноманітності".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник керівника Офісу президента України Юрій Костюк.

"Дивіться, глобально існує дві моделі. Одна з них – коли фундаментом для об'єднання нації стають спільне історичне минуле, одна мова, одна релігія, одні традиції, спільні історичні герої. Це модель, яку в Україні намагалися будувати останні п'ять років. На мій погляд, вона не спрацювала. Чому? Тому що спочатку в країні дуже різноманітні регіони", – розповів він.

Костюк зазначив, що в різних регіонах України різні діалекти і дуже "непроста і багатошарова" історія.

"Так, пошук історичної правди і прихід до спільного знаменника, безумовно, дуже важливий. Але в цей процес завжди втручається політика, усі ці речі дуже вигідно використовувати для заробітку політичних "плюсиків", для нескінченних суперечок, конфліктів, і як підсумок – не об'єднувати країну, а ще сильніше її розділяти.

Тому, потрібно визнати – такий підхід не працює. Пробували – не вийшло. Значить, треба шукати щось інше. І цим можуть стати цінності. Коли ми розуміємо, що в розмаїтті – наша сила, а об'єднують нас саме цінності", – вважає Костюк.

Володимир Зеленський Фото: informator.news

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що Зеленський "зшиває" Україну і є політиком, якому найбільше довіряє населення країни, оскільки звертається не тільки до своїх виборців, а й до тих, хто голосував проти нього.

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