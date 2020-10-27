Як зберегти роботу і почати заробляти більше в епоху роботизації

Ті, хто працює багато років на одному місці і колишні студенти, які щойно почали кар'єру, стикаються із загальною проблемою. Їх знання і навички швидко стають неактуальними. Вчорашні професіонали і відмінники навчання стають поганими працівниками, іноді втрачають своє місце. Вони втрачають у зарплаті, не ростуть у кар'єрі.

Проблема витіснення людської праці машинною обговорювалася ще Аристотелем, а термін "Технологічне безробіття" придуманий Кейнсом у 30-х роках ХХ століття. Але все дуже прискорилося в останнє десятиліття. Дослідження Оксфордського університету стверджує, що через 15 років від 30 до 50% робочих місць займуть роботи, у США за прогнозом це 47%, в Китаї – 77!

І не думайте про заміну людей, які працюють на конвеєрі роботамі-автоматами, що стала мемом! Зараз штучний інтелект тіснить дизайнерів і письменників, програмістів і медиків. Багато професій ідуть у минуле або сильно змінюються. Австралійська група захисту молоді (FYA) попереджає, що 70% молодих людей працюють там, де знання і професійні навички через 20 років "обнуляться"! Як би ви не старалися виконувати обов'язки, через 15-20 років ви станете непотрібними.

Так, може, не потрібно чекати ці 20 років, а почати діяти!? Ні, не ламати комп'ютери і роботів, не нищити "Скайнет"! А вчитися новим професіям і навичкам.

Всесвітні авторитети в області футурології – науки про прогнозування майбутнього сходяться в одному – найефективніший спосіб зберегти якість життя, розвиток людства в еру загальної роботизації – підвищення доступності якісної освіти для молоді, підвищення професійного рівня дорослих.

Водночас поцікавтеся запитами роботодавців! Скрізь росте попит на висококваліфікованих фахівців. Люди потрібні якраз для того, щоб розробляти, впроваджувати та обслуговувати нові технології.

І таких фахівців зараз не вистачає в усьому світі, не тільки в Україні. Багатьом компаніям зараз доводиться відбирати молодих студентів і оплачувати їх навчання, оскільки традиційна система освіти не встигає за новими вимогами.

Альтернативою застарілому навчанню вже кілька років стали онлайн-курси. Немислима раніше гнучкість і можливість оновлюватися "на ходу", доступність інтернету, функціональні опції навчальних платформ і месенджерів, соцмереж і блогів дозволяють обмінюватися знаннями. Купувати і продавати їх, вибирати саме те, що потрібно. Тут може працювати своєрідний бартер – ви можете навчати тим умінням, в яких ви сильні, навіть якщо це не ваша спеціальність. Ви можете заробити тим, чим захоплюєтеся у вільний час – наприклад, продаючи курси з кулінарії і водіння. В інтернеті кожен може стати експертом.

А на зароблені гроші вчіться нововведеням вашої професії. Або придбайте іншу, більш перспективну і там, де краще платять!

Навичкам, з якими можна запустити свій курс ви можете навчитися, натиснувши тут! Це покрокова інструкція для створення успішного проєкту в інтернеті на основі величезного дослідження таких дослідів. Отримайте її в подарунок.