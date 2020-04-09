Як заразилися коронавірусом військовослужбовці ЗСУ: з'ясувалася причина

Більшість військовослужбовців, які заразилися коронавірусом в Україні, підхопило інфекцію під час епізодичних зустрічей із друзями та рідними, які не належать до постійного кола спілкування.

Про це в четвер, 9 квітня, повідомляє на сторінці в Facebook Командування Медичних сил ЗСУ. Всього в Збройних силах зафіксовано п'ять випадків зараження, один – летальний.

Уточнюється, що на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 131 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб – 28 людей.

Військовослужбовці ЗСУ заразилися коронавірусом: зясувалася причина Укрінформ

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – попередили в Медичних силах ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть військовослужбовиці в Івано-Франківську.

43-річна Ірина Гончарова працювала у військовій частині в смт Делятин. З'ясувалося, що жінці довелося самостійно оплачувати лікування, а результати тесту на коронавірус з'явилися вже після її смерті.