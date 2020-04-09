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9 квітня • оновлено в 17:33
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Як заразилися коронавірусом військовослужбовці ЗСУ: з'ясувалася причина

12т
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Більшість військовослужбовців, які заразилися коронавірусом в Україні, підхопило інфекцію під час епізодичних зустрічей із друзями та рідними, які не належать до постійного кола спілкування.

Про це в четвер, 9 квітня, повідомляє на сторінці в Facebook Командування Медичних сил ЗСУ. Всього в Збройних силах зафіксовано п'ять випадків зараження, один – летальний.

Уточнюється, що на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 131 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб – 28 людей.

Військовослужбовці ЗСУ заразилися коронавірусом: зясувалася причина

Військовослужбовці ЗСУ заразилися коронавірусом: зясувалася причина

Укрінформ

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – попередили в Медичних силах ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть військовослужбовиці в Івано-Франківську.

43-річна Ірина Гончарова працювала у військовій частині в смт Делятин. З'ясувалося, що жінці довелося самостійно оплачувати лікування, а результати тесту на коронавірус з'явилися вже після її смерті.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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васильевич василий
васильевич василий
Заражение произошло жопным образом
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
воины ВСУ заболели...так как друг друга в дупу долбили
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