Як заощадити на шопінгу взимку: OBOZREVATEL зібрав найкращі пропозиції в інтернет-магазинах

За прогнозами синоптиків зима цього року буде не такою теплою, як торік – у грудні прогнозують значні опади, а в січні варто очікувати відлиги. Тому настійно рекомендуємо вам утеплятися та якомога швидше оновити свій гардероб.

До того ж у багатьох магазинах нині знижки на сезонне взуття та одяг. Найцікавіші пропозиції можна знайти в розділі промокоди:

1. В Answear теплі светри і світшоти можна придбати за півціни.

2. У Bonprix діє до 60% вигоди на великий асортимент теплих речей: джемпери, світшоти, пуловери.

3. Eobuv: у розділі можна знайти промокод на 250 гривень додаткової знижки на весь асортимент взуття.

4. Intertop: у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 10% під час оформлення замовлення на суму від 899 гривень.

5. У Presli діє мегадисконт на жіночу колекцію: кардигани, спортивні костюми, сукні можна купити за зниженими цінами до 60%.

6. Інтернет-магазин Sportmaster дарує 15% знижки новим клієнтам. Для її активації досить вказати під час першого замовлення спеціальний промокод, який можна знайти в розділі.

7. Love & Live: економія до 70% на взуття найкращих українських дизайнерів.

8. У Сhicco діє до 80% знижки на дитяче взуття та одяг.