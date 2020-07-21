Як заощадити на покупках: 8 найкращих пропозицій тижня

Промокоди – відмінна можливість заощадити на бажаних покупках. Являє собою набір символів або букв, які користувач вводить в спеціально відведене поле на сайті інтернет-магазину. Як правило, промокод надає користувачам додаткову знижку або ж бонуси: безкоштовну доставку, додаткову одиницю товару.

У розділі Промокоди ми щотижня оновлюємо добірку найцікавіших знижок від відомих українських і міжнародних інтернет-магазинів: