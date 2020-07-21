Як заощадити на покупках: 8 найкращих пропозицій тижня
Промокоди – відмінна можливість заощадити на бажаних покупках. Являє собою набір символів або букв, які користувач вводить в спеціально відведене поле на сайті інтернет-магазину. Як правило, промокод надає користувачам додаткову знижку або ж бонуси: безкоштовну доставку, додаткову одиницю товару.
У розділі Промокоди ми щотижня оновлюємо добірку найцікавіших знижок від відомих українських і міжнародних інтернет-магазинів:
Фокстрот – можна знайти додаткову знижку -25% на техніку для краси
Aliexpress – діє до -60% дисконту на жіночий одяг, до того ж, в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15 доларів
Watsons – до -40% дисконту на великий асортимент косметики і побутової хімії
Pampik – в розділі можна знайти промокод на 100 гривень додаткової знижки, оформивши замовлення від 1000 гривень
WineTime – за 499 гривень можна придбати комплект устриць і просекко
Антошка – діє розпродаж до 70% на взуття для дітей
Ельдорадо – до -75% знижки на пилососи, пральні машини, холодильники та іншу побутову техніку
Intertop – до -50% знижки на продукцію бренду O bag