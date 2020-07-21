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Як заощадити на покупках: 8 найкращих пропозицій тижня

Гліб Іванов
Суспільство
1,1 т.
Як заощадити на покупках: 8 найкращих пропозицій тижня

Шопінг під час карантину. Мир 24

Промокоди – відмінна можливість заощадити на бажаних покупках. Являє собою набір символів або букв, які користувач вводить в спеціально відведене поле на сайті інтернет-магазину. Як правило, промокод надає користувачам додаткову знижку або ж бонуси: безкоштовну доставку, додаткову одиницю товару.

У розділі Промокоди ми щотижня оновлюємо добірку найцікавіших знижок від відомих українських і міжнародних інтернет-магазинів:

  1. Фокстрот – можна знайти додаткову знижку -25% на техніку для краси

  2. Aliexpress – діє до -60% дисконту на жіночий одяг, до того ж, в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15 доларів

  3. Watsons – до -40% дисконту на великий асортимент косметики і побутової хімії

  4. Pampik – в розділі можна знайти промокод на 100 гривень додаткової знижки, оформивши замовлення від 1000 гривень

  5. WineTime – за 499 гривень можна придбати комплект устриць і просекко

  6. Антошка – діє розпродаж до 70% на взуття для дітей

  7. Ельдорадо – до -75% знижки на пилососи, пральні машини, холодильники та іншу побутову техніку

  8. Intertop – до -50% знижки на продукцію бренду O bag

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  2. Суспільство