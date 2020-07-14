Як заощадити на покупках: список знижок у популярних онлайн-магазинах

Гліб Іванов Суспільство 14:01, 14.07.2020 Оновлено: 14:18, 14.07.2020

Найкращою мотивацією користувачів до покупок з боку інтернет-магазинів є високі знижки. Адже кожен не проти заощадити і при цьому ще придбати бажаний товар.

Проект Промокоди щотижня займається пошуком і поповненням цікавих знижкових пропозицій. До того ж, ми регулярно збільшуємо перелік магазинів, з нових – Антошка, il Molino, Zakaz.

Також на цьому тижні приємним дисконтом нас порадували такі магазини:

  • Aliexpress – cупер-знижки до 80% на продукцію топових брендів з сегмента електроніки, товарів для спорту, автотоварів

  • Iherb – в розділі можна знайти промокод на 20% знижки при замовленні від 60 доларів

  • Stylus – дисконт 50% на придбання аксесуарів для iPhone

  • Book24 – діє від 30% знижки на художню літературу

  • Chicco – дисконт до 70% на дитяче взуття та одяг з колекції весна-літо

  • Фокстрот – весь асортимент техніки Apple за дуже вигідними цінами

  • Watsons – до 40% дисконту на великий асортимент косметики і побутової техніки

  • Ельдорадо – до 9000 гривень знижки на телевізори з великою діагоналлю

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