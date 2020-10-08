Як заощадити гроші на покупках: 8 кращих пропозицій від онлайн-магазинів

Гліб Іванов Суспільство 11:12, 8.10.2020

У розділі Промокоди OBOZREVATEL щотижня публікує найкращі знижкові пропозицій від відомих інтернет-магазинів і це відмінна можливість заощадити кошти, а також більш раціонально використовувати свій бюджет.

  • Eldorado – в розділі можна знайти промокод на знижку 1000 гривень на продукцію Apple

  • Антошка – діють знижки до 70% на дитячий одяг

  • Sportmaster – діють знижки до 28% на товари тижні

  • Aliexpress – діє до 50% знижки на весь асортимент електроніки

  • Booking – діє дисконт 15% на проживання в кращих готелях і хостелах

  • Winetime – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 8% на алкогольні напої

  • Raketa – в розділі можна знайти промокод на знижку 70 гривень при оформленні замовлення на загальну суму 250 гривень

  • F.ua – діє знижка до 33% на побутову техніку Bosch і Siemens

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