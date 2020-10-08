Як заощадити гроші на покупках: 8 кращих пропозицій від онлайн-магазинів
У розділі Промокоди OBOZREVATEL щотижня публікує найкращі знижкові пропозицій від відомих інтернет-магазинів і це відмінна можливість заощадити кошти, а також більш раціонально використовувати свій бюджет.
Eldorado – в розділі можна знайти промокод на знижку 1000 гривень на продукцію Apple
Антошка – діють знижки до 70% на дитячий одяг
Sportmaster – діють знижки до 28% на товари тижні
Aliexpress – діє до 50% знижки на весь асортимент електроніки
Booking – діє дисконт 15% на проживання в кращих готелях і хостелах
Winetime – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 8% на алкогольні напої
Raketa – в розділі можна знайти промокод на знижку 70 гривень при оформленні замовлення на загальну суму 250 гривень
F.ua – діє знижка до 33% на побутову техніку Bosch і Siemens