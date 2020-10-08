Як заощадити гроші на покупках: 8 кращих пропозицій від онлайн-магазинів

У розділі Промокоди OBOZREVATEL щотижня публікує найкращі знижкові пропозицій від відомих інтернет-магазинів і це відмінна можливість заощадити кошти, а також більш раціонально використовувати свій бюджет.

Eldorado – в розділі можна знайти промокод на знижку 1000 гривень на продукцію Apple

Антошка – діють знижки до 70% на дитячий одяг

Sportmaster – діють знижки до 28% на товари тижні

Aliexpress – діє до 50% знижки на весь асортимент електроніки

Booking – діє дисконт 15% на проживання в кращих готелях і хостелах

Winetime – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 8% на алкогольні напої

Raketa – в розділі можна знайти промокод на знижку 70 гривень при оформленні замовлення на загальну суму 250 гривень