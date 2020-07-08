Як захиститися від бубонної чуми: лікарка дала рекомендації

Вірус бубонної чуми поширюється в умовах антисанітарії, а щоб від нього врятуватися, потрібно дотримуватися правил гігієни.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, ревматологиня, епідеміологиня Людмила Смоліна. Вірус передається фекально-оральним шляхом, а також через мишей і інших гризунів, уточнила вона.

Говорячи про небезпеку бубонної чуми для України, медичка зазначила, що в нашій країні санітарні умови кращі, ніж в Монголії, де зафіксовано спалах цього захворювання.

Як пояснила лікарка, заразитися можна, не помивши руки після відвідування туалету, або проконтактувавши із зараженою твариною. "Вірус бубонної чуми передається через шкіру. Якщо людину вкусила мишача або щуряча блоха, або сам щур чи миша, або подряпала заражена кішка, на шкірі починає утворюватися блямбочка".

У той же час медичка наголосила, що заразитися від хліба, який був виготовлений з борошна, з яким контактувала заражене тварина, неможливо.

За її словами, найкращий захід профілактики – дотримання елементарних правил гігієни і "дезінфекція в плані гризунів".

Як писав OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бубонна чума, випадки якої зафіксували в Китаї, притаманна цьому регіону і піддається лікуванню. У травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.