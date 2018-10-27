Як за почерком визначити брехню: знайдений спосіб

Вчені Університету Кардіффа навчилися розпізнавати брехню за почерком. У цьому їм допомогла нейромережа.

Розробку назвали VeriPol - це спеціальна програма, яка аналізує написаний від руки текст, пише Mirror.

"Користувачу потрібно завантажити в програму ксерокопію рукопису, і нейромережа порівняє її з помилковими твердженнями, написаними на папері", - зазначає видання.

Щоб навчити мережу, фахівці завантажили в пам'ять тисячі завідомо неправдивих показань із поліцейських архівів.

За словами експертів, у певних ситуаціях програма працює навіть краще поліграфа. Також для перевірки підозрюваного не потрібна санкція прокурора або суду.

Пристрій уже схвалили іспанські поліцейські, які встановили VeriPol на комп'ютерах у ділянках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, як можна розпізнати жіночу брехню.