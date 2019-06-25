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"Зведення як з фронту!" У поліції озвучили моторошні дані про загибель дітей в Україні

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За минулу добу, 24 червня, в Україні потонуло четверо дітей. Також поліція зареєструвала три статевих злочини стосовно неповнолітніх.

"Добові зведення про загибель дітей, як із фронту", — написав перший заступник голови у Національній поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Озвучені моторошні дані про загибель дітей в Україні

Озвучені моторошні дані про загибель дітей в Україні

lenta.kharkiv.ua

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За словами поліцейського, у Волинському регіоні у ставку втопилася 17-річна жителька Іваничівського району. Того ж дня у ставку Старовижівського району — дитина 2017 року народження.

На Житомирщині у річці загинув хлопчик 2002 р.н., написав Аброськін. Також заступник голови Національної поліції України додав, що у Київській області у кар'єрі потонув чоловік та його трирічна дочка.

"І без щоденних статевих злочинів вже нікуди: лише за добу зареєстровано три статевих злочини щодо дітей. Найжахливіший — це розбещення дев'ятирічної дівчинки у Дніпропетровській області", — розповів поліцейський.

За даними ДСНС України, протягом двох днів, 22 та 23 червня, в Україні потонуло 42 особи. Найбільше смертельних випадків на водоймах станом на 24 червня зафіксовано у Київській області — аж 63 загибелі. Потім у Чернігівській області та місті Київ — 45 і 42 смерті відповідно. Понад 30 — у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях.

Як повідомляють в ДСНС України, з початку року на водоймах країни зафіковано 583 смерті, з яких 63 дитини, також врятовано 198 осіб, зокрема 30 дітей.

Рятувальники рекомендують, яких правил слід дотримуватися на водоймах:

  • відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;

  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

  • не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;

  • не запливайте далеко і ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

  • не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;

  • не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

  • температура води має бути не нижча за 17°С;

  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

  • стежте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві відпочивальники врятували 5-річну дівчинку, яка ледь не потонула під час купання на озері. Також у місті на пляжі Гідропарку зник 24-річний хлопець із Нігерії.

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Місце
Україна
Тег
діти
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