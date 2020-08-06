Як із 1 вересня в Україні працюватимуть школи: МОЗ показало інфографіку
Озвучено вимоги до навчального процесу.
Міністерство охорони здоров'я України нагадало правила для роботи шкіл із 1 вересня в умовах адаптивного карантину.
Як повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо", основні правила – це суворе дотримання соціальної дистанції, вхід у приміщення школи й пересування по ньому тільки в масках, заборона допуску батьків (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).
Вимоги щодо перебування учнів, харчування та перевезення:
вхід до закладу освіти для учнів/вчителів/працівників можливий лише в захисній масці або респіраторі; з температурою не більш ніж 37,2° С – для педагогів і персоналу;
температурний скринінг на вході до закладу освіти для педагогів і персоналу – обов’язковий, для учнів – необов’язковий;
до закладу освіти не допускаються батьки або особи, які здійснюють супроводження, окрім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю;
носіння маски/респіраторів є обов’язковим під час переміщення учнів у закладі освіти. Під час занять у класі маски можна не використовувати;
обмеження щодо проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях – крім заходів, необхідних для забезпечення функціонування школи;
учні/вчителі/працівники у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби мають бути ізольовані у спеціально відведеному приміщенні;
обов’язковими є щоденні опитування педагогічними працівниками закладу освіти учнів щодо їхнього самопочуття;
обов’язковими є провітрювання, очищення та дезінфекція приміщень і поверхонь;
обов’язковим є наявність антисептиків для рук на вході до закладу освіти;
заборонено шкільне харчування за типом "шведського столу" та із самообслуговуванням. Організація харчування – тільки за графіком і відстанню між столами не менш як 1,5 м, а за одним столом має бути не більш ніж 4 особи;
вхід до шкільного автобусу для учнів і працівників закладу освіти можливий у захисній масці або респіраторі.
Для організації освітнього процесу необхідно:
розробити алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації (наявність хворого у школі);
провести роз’яснення, інструктажі для працівників, розмістити інформаційні постери;
розробити графік допуску до закладу освіти та маршрут руху учнів у закладі освіти;
мінімізувати рух учнів між кабінетами шляхом організації модульного підходу у вивченні навчальних дисциплін;
організувати щоденні опитування учнів перед початком занять щодо їхнього самопочуття;
за можливості заняття з окремих предметів проводити на відкритому повітрі;
забезпечити наявність засобів гігієни у санітарних кімнатах;
організувати провітрювання навчальних класів після кожного заняття;
після занять проводити очищення та дезінфекцію поверхонь;
у приміщенні закладу освіти розмістити контейнери/урни для збору використаних масок;
розробити графік харчування здобувачів освіти.
Правила роботи українських шкіл із 1 вересня Telegram Коронавірус_інфо
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня в більшості районів України діти підуть до школи в межах адаптивного карантину.