Як із 1 вересня в Україні працюватимуть школи: МОЗ показало інфографіку

Міністерство охорони здоров'я України нагадало правила для роботи шкіл із 1 вересня в умовах адаптивного карантину.

Як повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо", основні правила – це суворе дотримання соціальної дистанції, вхід у приміщення школи й пересування по ньому тільки в масках, заборона допуску батьків (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Вимоги щодо перебування учнів, харчування та перевезення:

вхід до закладу освіти для учнів/вчителів/працівників можливий лише в захисній масці або респіраторі; з температурою не більш ніж 37,2° С – для педагогів і персоналу;

температурний скринінг на вході до закладу освіти для педагогів і персоналу – обов’язковий, для учнів – необов’язковий;

до закладу освіти не допускаються батьки або особи, які здійснюють супроводження, окрім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю;

носіння маски/респіраторів є обов’язковим під час переміщення учнів у закладі освіти. Під час занять у класі маски можна не використовувати;

обмеження щодо проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях – крім заходів, необхідних для забезпечення функціонування школи;

учні/вчителі/працівники у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби мають бути ізольовані у спеціально відведеному приміщенні;

обов’язковими є щоденні опитування педагогічними працівниками закладу освіти учнів щодо їхнього самопочуття;

обов’язковими є провітрювання, очищення та дезінфекція приміщень і поверхонь;

обов’язковим є наявність антисептиків для рук на вході до закладу освіти;

заборонено шкільне харчування за типом "шведського столу" та із самообслуговуванням. Організація харчування – тільки за графіком і відстанню між столами не менш як 1,5 м, а за одним столом має бути не більш ніж 4 особи;

вхід до шкільного автобусу для учнів і працівників закладу освіти можливий у захисній масці або респіраторі.

Для організації освітнього процесу необхідно:

розробити алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації (наявність хворого у школі);

провести роз’яснення, інструктажі для працівників, розмістити інформаційні постери;

розробити графік допуску до закладу освіти та маршрут руху учнів у закладі освіти;

мінімізувати рух учнів між кабінетами шляхом організації модульного підходу у вивченні навчальних дисциплін;

організувати щоденні опитування учнів перед початком занять щодо їхнього самопочуття;

за можливості заняття з окремих предметів проводити на відкритому повітрі;

забезпечити наявність засобів гігієни у санітарних кімнатах;

організувати провітрювання навчальних класів після кожного заняття;

після занять проводити очищення та дезінфекцію поверхонь;

у приміщенні закладу освіти розмістити контейнери/урни для збору використаних масок;

розробити графік харчування здобувачів освіти.

Правила роботи українських шкіл із 1 вересня Telegram Коронавірус_інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня в більшості районів України діти підуть до школи в межах адаптивного карантину.