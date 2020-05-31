Як з 1 червня працюватимуть спортзали та басейни: опублікована інфографіка
Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації щодо використання спортивних залів і басейнів з початком наступного етапу ослаблення карантину – 1 червня.
Відповідна інфографіка з'явилася у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", який верифікований МОЗ. Так, серед умов відвідування спортивних залів відомство рекомендує:
для індивідуальних занять – не більш однієї людини на 10 квадратних метрів;
для групових – не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, у групі не більше 10 осіб;
групові заняття проводяться винятково за попереднім записом;
антисептики повинні бути розміщені при вході в заклад;
одночасне використання роздягалень і душових кабінок має бути обмежено на рівні не більше 50%;
кількість клієнтів у закладі повинна бути такою, щоб не допускати скупчення;
розташування тренажерів для кардіо-занять, які передбачають тривале використання одним клієнтом, з інтервалом не менше 2,5 метра між клієнтами.
Функціонування басейнів дозволено для:
індивідуального відвідування;
спортивних навчально-тренувальних груп 2-го року навчання і старших;
не більш 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп;
не більш як 2 особи на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.
Працівникам спортзалів і басейнів, а також відвідувачам будуть проводити температурний скринінг. Для працівників також обов'язкове використання захисних масок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в установах фізичної культури і спорту.