Як врятуватися від спеки: п'ять простих способів

Довгоочікуване спекотне літо прийшло до України, і багато хто радіє з цього приводу. Однак є й ті, хто не переносить високої температури.

Для таких людей існують досить прості способи вирішення проблеми. Як пережити спеку вдома, на вулиці і на роботі, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як легше переносити спеку Pinterest

1. Правильно вдягайтеся

Носіть у спеку світлу вільний одяг – він краще зберігає прохолоду. Також перед виходом на вулицю корисно намочити то, що ви вдягаєте. Як пояснюють учені, для випаровування води необхідна теплова енергія, і ця енергія йде від тіла, охолоджуючи його.

2. Саморобний кондиціонер

Будь-який вентилятор може перетворитися на справжнісінький кондиціонер. Для цього заморозьте пляшки або інші ємності з водою і поставте їх прямо перед вентилятором – холодне повітря буде розходитися по всій кімнаті. В особливо сильну спеку можна одразу заморозити пару комплектів пляшок і міняти їх кожні кілька годин.

Також важливо правильно використовувати вентилятор. Так, наприклад стельовий вентилятор є дешевим, кріпиться на люстру і добре охолоджує приміщення. Однак перевірте, щоб його перемикач стояв на режимі "літо". Що стосується звичайного вентилятора, краще ставити його біля вікна: тоді він буде втягувати більш прохолодне повітря з вулиці.

У спеку важливо правильно використовувати вентилятор Pinterest

3. Теплий душ

Думка про те, що холодний душ швидше за все здатний знизити температуру тіла, є помилковою. Справа в тому, що в цьому випадку організм реагує на різке зниження температури, намагаючись зберегти тепло. Найкраще використовувати злегка прохолодну воду, температура якої трохи вища за 20 градусів.

4. Відкривайте вікна правильно

Якщо вікна дому мають стулки, що горизонтально відкриваються, можна дуже ефективно охолодити кімнату, відкриваючи стулки знизу й зверху. Тепле повітря, що піднімається вгору, буде виходити з кімнати, а прохолодне – надходити через нижню частину вікна.

Чай з меліси та розмарину охолодить у спеку Pixabay

5. Користь спецій і трав

Мало хто знає, що гостра їжа здатна охолодити в спеку. Так, наприклад суміш прянощів каррі містить капсаїцин – речовину, яка стимулює потовиділення.

Крім того, в боротьбі зі спекою корисні трав'яний чай з меліси і розмарину. Фітотерапевти називають ці трави найкращими природними енергетиками, що допомагають зібратися і підбадьоритися в спекотний ранок. Чайну ложку меліси і листя розмарину заварюйте на склянку окропу, також можна додати сік лимона і гілочку м'яти. Заготовлюйте з вечора з запасом і пийте протягом спекотного дня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, якою має бути їжа в спеку.

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