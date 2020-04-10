Просто підпаліть! Лікарка підказала, як "врятувати" паски від коронавірусу

Паски, які є незмінним атрибутом великоднього столу, досить легко "знезаразити" в домашніх умовах.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла інфекціоністка Алла Мироненко. За її словами, випічку можна фламбувати (обпалити), якщо ви з якоїсь причини сумніваєтеся в безпеці продукту. Наприклад, придбали хліб чи паску без герметичної упаковки, або в процесі транспортування була порушена їхня цілісність.

"Випічку не помиєш, як фрукти й овочі. Тому просто потримайте паску чи інші хлібобулочні вироби над газовою конфоркою. Покрутіть, щоб обпалити з різних боків. Це старий, але ефективний метод", – порадила лікарка.

Великодня випічка

Також вона додала, що якщо вдома немає газової пічки, то можна зробити маленький смолоскип, яким обпалити ті самі паски.

Один із давно відомих способів – на виделку накрутити трохи вати, змоченої у спирті, і підпалити. Але тут потрібно бути обережним – краще робити це, наприклад, над мийницею.

"Такий спосіб дезінфекції давно застосовують і в Індії, але там холера", – додала Мироненко.

А ось коронавірус – нестійкий, заразитися ним через продукти – мінімальні шанси. Хіба що людина, яка виділяє вірус, чхне або покашляє на випічку безпосередньо перед тим, як ви будете її їсти.

Зазначимо, що фламбування широко застосовується в кулінарії. Це прийом обробки, під час якого страву поливають міцним алкогольним напоєм і підпалюють, при цьому спирт вигорає, а у страви з'являються своєрідні смак і аромат. У ресторані фламбування іноді роблять перед подачею на очах у гостя.

Пальник для фламбування

Є й спеціальні пальники для фламбування – їх використовують зокрема для обпалювання, карамелізації кремів тощо. Ціни на них в Україні варіюються від 150 до 2 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Православній Церкви України визначилися з додатковими заходами безпеки в умовах епідемії коронавірусу під час проведення богослужінь. Про те, як тепер відбуватимуться служби, похорон, Великдень і Поминальні дні, стало відомо з отриманого із власних джерел рішення Священного Синоду ПЦУ.