Як вижити в авіакатастрофі: постраждалі пасажири дали поради

Пасажири, які вижили в авіакатастрофах, розповіли про своє спасіння.

Вони порадили, як слід поводитися в разі аварії літака. Монологи постраждалих записало британське видання The Sun.

Ервін Тумир, який вижив в авіакатастрофі в горах Колумбії в 2016 році, вів себе спокійно: він прийняв позу ембріона і поставив між ніг сумку, в той час як інші пасажири встали зі своїх місць і почали кричати.

Ервін Тумир thesun.co.uk

Джоані Фетерс, яка вижила при зіткненні двох літаків в Іспанії в 1977 році, навпаки, не стала чекати допомоги і вибігла з літака до прибуття екстрених служб.

"Я просто не хотіла згоріти, як всі загиблі пасажири. Вони не дочекалися допомоги – здетонувало паливо", – розповіла вона.

У тій авіакатастрофі загинули 583 людини.

Джоані Фетерс thesun.co.uk

Джуліана Кепке, якій вдалося врятуватися під час катастрофи літака в джунглях Амазонки в 1971-му, вважає, що вижила завдяки пристебнутому ременю безпеки.

Джуліана Кепці thesun.co.uk

Аптон Ренберг, що став одним з 184 тих, що вижили під час катастрофи літака в Айові (США) в 1989 році, розповів, що коли все навколо почало горіти, він накинув на голову ковдру, здатну вберегти від опіків паливом або палаючим маслом. З тих пір він літає тільки в одязі з капюшоном.

Аптон Ренберг thesun.co.uk

Також, один з пасажирів авіалайнера Airbus A320, що зробив "диво на Гудзоні" в 2009 році, поділився, що тричі прокручував у себе в голові інструкцію безпеки. Він звернув увагу на те, що перед польотом завжди потрібно читати правила евакуації з літака.

Аварійна посадка A320 на Гудзон сталася 15 січня 2009 року. Авіалайнер Airbus A320 авіакомпанії US Airways вилетів з аеропорту Ла Гуардія у Нью-Йорку, через півтори хвилини після зльоту зіткнувся зі зграєю птахів, в результаті чого літак втратив обидва двигуни. Пілот посадив літак на воду річки Гудзон в Нью-Йорку. Всі 155 осіб, що знаходилися на борту, вижили, 83 людини отримали травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найбезпечніші місця в літаку. Перебуваючи там, є велика ймовірність вижити в авіакатастрофі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!