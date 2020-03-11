Як вітатися, щоб не заразитися коронавірусом: опублікована інфографіка

Ризик зараження коронавірусом COVID-19 і іншими вірусними захворюваннями істотно нижче, якщо користуватися певними жестами вітання.

Результати дослідження про поширення інфекції під час вітання опублікувало видання The Economist. Найбільш небезпечним жестом названо міцне рукостискання, найбезпечнішим – удар кулаками (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця).

Міцних рукостискань потрібно уникати pixabay.com

Між ними за рівнем небезпеки розташувалися звичайне рукостискання і жест "дай п'ять". При цьому триваліші потиски руками переносять більше бактерій, ніж коротші.

Дослідження провели біологи Девід Вітворт і Сара Мела з Університету Аберіствіт в Уельсі. Вони опускали рукавичку в посудину з бактеріями, після чого вітали іншу людину зі стерильною рукавичкою.

The Economist

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19. Зокрема, в Україні на три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, під забороною опиняться масові заходи, чисельністю понад 200 осіб. Також буде зупинено авіасполучення з деякими країнами і закрита велика частина контрольно-пропускних пунктів.

У цілому в світі коронавірусом захворіли понад 114 тисяч осіб. Більше половини, близько 64 тисяч, вилікувалися. Померли, станом на вечір 10 березня, 4 125 пацієнтів. Тільки за останню добу померли 203 інфікованих.

Лідером за темпами заражень є Італія. Зараз там 9172 людини підхопили вірус. За добу їх кількість зросла майже на 2000 осіб.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що загроза пандемії цілком реальна.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим відрізняється коронавірус від грипу.

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