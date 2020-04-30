Вчені з Університету Пердью, штат Індіана в США, створили візуалізацію, як кашель на борту літака призводить до поширення вірусу.

Модель розробили кілька років тому на прикладі коронавірусу SARS, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На візуалізації видно, як краплі слини від кашлю зумовлюють початковий викид мікробів, що потім поширюються по всій площині в повітрі.

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

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До 10 осіб навколо кашлю виділені як найбільш схильні до ризику через їхню близькість.

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Зазначається також, що деякі дані свідчать про те, що краплі від зараженої людини можуть переміщатися повітрям офісів, ресторанів і літаків через кондиціонер.

Це випливає з дослідження, проведеного США, у процесі якого було встановлено, що одна заражена людина поширила SARS серед 43 колег у їхньому офісі в Південній Кореї.

Чи можна застосувати створену модель до коронавірусу, поки невідомо, оскільки він передається через дихальні краплі, які набагато більші за розміром, ніж у разі SARS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ізраїлі зробили наочний ролик про механізм передання коронавірусу в суспільстві.