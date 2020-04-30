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30 квітня • оновлено в 08:29
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Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

1.4т
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Вчені з Університету Пердью, штат Індіана в США, створили візуалізацію, як кашель на борту літака призводить до поширення вірусу.

Модель створили кілька років тому на прикладі коронавірусу SARS, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На візуалізації видно, як краплі слини від кашлю викликають початковий викид мікробів, які потім поширюються по всій площині в повітрі.

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Скріншот

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Скріншот

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Скріншот

До десяти осіб навколо кашлю виділені як найбільш схильні до ризику через їх близькість.

Як вірус передається в літаку: вчені показали процес

Скріншот

Відзначається також, що деякі дані свідчать про те, що краплі від зараженої людини можуть переміщатися по повітрю офісів, ресторанів і літаків через кондиціонер.

Це випливає з дослідження, проведеного США, в ході якого було встановлено, що один заражена людина поширила SARS серед 43 колег в їх офісі в Південній Кореї.

Чи можна застосувати створена модель до коронавірусу, поки невідомо, оскільки він передається через дихальні краплі, які набагато більші за розміром, ніж при SARS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ізраїлі зробили наочний ролик про механізм передачі коронавірусу в суспільстві.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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