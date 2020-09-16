Як виростити в собі суперексперта: поради фахівців

Стереотипи настільки заповнили наше життя, що ми вже навіть не помічаємо, як часто вони обмежують нам можливості для розвитку, заганяють в тісні рамки і гнітючі умовності.

Ми вбиваємо власні мрії, тому що нам здається, що мріємо ми про порожнє.

Ми займаємося справою, яку не любимо, тому що хтось колись переконав нас, що те, що нам подобається – несерйозне заняття, яке не принесе грошей.

Ми приховуємо від світу знання і вміння, якими могли би ділитися і на яких могли б заробляти – бо боїмося бути схожими на вчительок з анекдотів.

Ми забороняємо собі бути щасливими і успішними.

У той же час, як часто ми ділимося своїми знаннями, своїми вміннями, даємо консультації, при цьому все ще, як конячка по колу, ходимо на обридлу роботу?

Адже ділитися знаннями в 21 столітті – це престижно, прибутково і, головне, дуже просто!

Сучасний викладач не обов'язково повинен мати розхитану нервову систему і маленьку зарплату.

Вчителі в третьому тисячолітті працюють за новими стандартами.

Вони володіють новими навичками в найрізноманітніших сферах життя: від мов і психології – до мистецтва побудови відносин, від азів програмування – до тонкощів візажу, від різного роду дивовижних хобі – до написання статей і секретів перетворення в успішного інстаблогера... І всіма цими знаннями, навичками і секретами сучасні викладачі з радістю і обопільною вигодою діляться зі своїми учнями.

Сучасні експерти чітко визначають свою цільову аудиторію. Вони вміють найкращим чином презентувати себе і свої вміння. Вони чітко усвідомлюють цінність своїх знань – і адекватно оцінюють свою працю. І звичайно ж – сучасні експерти чудово знають, як просунути свій курс.

У вас є чим поділитися зі світом – але ви поки не знаєте, як це зробити?

Не біда. Виростити в собі супер-експерта сучасності може буквально кожна жінка.

Сучасні технології в поєднанні з новим проектом FrаndMe, який стартує 25 вересня за підтримки OBOZREVATEL, дають для цього всі можливості.

Фактично, FrаndMe – ідеальний сервіс, який полегшить старт у новій професії і допоможе з рутинною роботою.

Вам допоможуть створити свій курс і налаштувати навчання – і при цьому не перетворитися на вчительку з анекдотів і отримувати від того, чим займаєтеся, гроші і задоволення.

Вам допоможуть у просуванні курсу. Навчать тому, чого вам не вистачає, щоб стати експертом з передачі своїх знань іншим.

Допоможуть продати ваш курс найбільш вигідно, зробивши процес максимально зручним, комфортним і прибутковим.

В умовах стрімко мінливого світу, вкрай важливо своєчасно реагувати на те, що відбувається – і адаптуватися до нових реалій.

А нові знання, нові вміння, які можна отримати, не виходячи з дому, набувають все більшої цінності.

Прокачати власні скіли в професії або особистісному розвитку для студентів і заробити на власних знаннях і уміннях, просто поділившись ними з тими, хто цього потребує – зробити все це з маркетплейсом FrаndMe просто, як ніколи.

З 25 вересня приєднуйтесь до дружньої компанії викладачів і авторів курсів FrаndMe – і отримуйте гроші, задоволення, свободу і затребуваність.