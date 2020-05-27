Як виїхати з України під час карантину: у МОЗ дали пояснення

Громадяни України вже зараз мають можливість виїхати автомобілями до Євросоюзу або Білорусі. Що ж стосується авіасполучення, то воно буде відновлене не раніше 15 червня.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що зняття обмежень у транспортній галузі також відбуватиметься поетапно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відновлення авіасполучення в Україні

"Якшо у вас є бажання виїхати в Білорусь або країни ЄС автомобільним транспортом, то ви можете це зробити. Зараз не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з планом виходу з карантину, пом'якшеня карантину, який був затверджений урядом, воно відновлюється з 15 червня", – наголосив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на 9 потягів далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня. Втім у вагонах будуть дотримуватися суворих протиепідемічних правил.

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