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15 квітня • оновлено в 03:38
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Як виглядав космос у день вашого народження: NASA запустило дивовижний сервіс

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) розробило сервіс, де можна побачити, як виглядав космос у день вашого народження, але у визначений рік.

Його присвятили 30-річчю запуску оптичного телескопу "Габлл" (Hubble), який вивели на навколоземну орбіту 24 квітня 1990-го. Сервіс же доступний на сайті NASA.

Для того, щоб побачити картину космосу у той чи інший день, потрібно просто перейти за посиланням й обрати необхідні місяць та число.

NASA запустило сервіс, де можна подивитися, як виглядав космос у день вашого народження

NASA запустило сервіс, де можна подивитися, як виглядав космос у день вашого народження

Далі генератор зі своєї колекції покаже фотографію космічного явища, які саме того дня спостерігав телескоп.

Зауважимо, що "Габлл" був першим оптичним телескопом, який вивели у космос. Він робив неймовірні фотографії Всесвіту 24 години на день, сім днів на тиждень, починаючи з квітня 1990 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу. Світлини, зроблені 8 і 9 квітня 2020-го, були отримані за допомогою спектрорадіометра із супутника "Аква"

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
США
Теги
NASA космос
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