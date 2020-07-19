Як виглядали улюблені шоколадки дітей в СРСР: добірка фото

Аліна Мельник Суспільство 03:20, 19.07.2020

У мережі показали, який вигляд мали обгортки від плиток шоколаду в 1950-1985 роках в СРСР.

Як вказав автор фото, користувач сайту pikabu.ru, колекція з близько 150 обгорток дісталася йому в подарунок від бабусі.

Деякі з видів шоколаду на знімках нижче можна купити і в наш час, наприклад, шоколад "Чайка", "Оленка", "Бабаєвський", "Натхнення" та інші, але більшість видів радянського шоколаду не пройшло випробування часом.

Шоколад "Рижик", "Спорт", "Оленка" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Посмішка", "Трійка", "Ванільний" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Цирк", "Жигулі", "Дитячий" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Червона шапочка", "Олімпійський ведмедик" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Люкс", "Гвардійський" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Бабаєвський", "З Новим роком", "Вершковий", "Слава" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "8 березня", "Ну, постривай" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Дорожній", "Казки Пушкіна", "Російський" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Гвардійський", "Олімпійський", "Фініш" та інші
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Оленка" в СРСР
(Фото: pikabu.ru)
Шоколад "Ювілей Жовтня", "Привіт" та інші
(Фото: pikabu.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Британії оцінили антисептик, створений в СРСР.

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