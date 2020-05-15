Як вигідно зробити онлайн-покупку: топ-8 пропозицій по Україні
Магазини поступово повертаються до звичного режиму роботи, зовсім скоро зможемо прогулятися по торговому центру, а поки що все покупки рекомендується здійснювати онлайн.
Спеціально для вас ми узгодили з магазинами спеціальні промокоди, при використанні яких ви отримуєте додаткову знижку на товар або послугу. Також у нашому розділі Промокоди ви завжди зможете знайти найцікавіші акції і дисконтні пропозиції:
Answear – діє cейл до -50%, а з промокодом ELLE ви зможете отримати додаткові 10% знижки.
Eva – знижки до -40% на парфумерію брендів Lanvin, Versace, Armand Basi, Angel Schlesser, тільки з 14.05 по 03.06.
Bonprix – діють ціни від 129 грн, є послуга безкоштовної доставки, тільки до 17.05.
Chicco – у нашому розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 100 грн, при оформленні замовлення від 1000 грн.
Rozetka – знижки до -50% на побутову техніку.
WineTime – діє акція 1+1 на суші в інтернет-магазині WineTime.
Цитрус – розпродаж техніки і електроніки, зі знижками до -70%.
Stylus – у розділі можна знайти купон для замовлення смартфона відомих брендів з вигодою до 5000 грн.