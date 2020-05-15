Як вигідно зробити онлайн-покупку: топ-8 пропозицій по Україні

Магазини поступово повертаються до звичного режиму роботи, зовсім скоро зможемо прогулятися по торговому центру, а поки що все покупки рекомендується здійснювати онлайн.

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Answear – діє cейл до -50%, а з промокодом ELLE ви зможете отримати додаткові 10% знижки.

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