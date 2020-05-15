Як вигідно зробити онлайн-покупку: топ-8 пропозицій по Україні

Магазини поступово повертаються до звичного режиму роботи, зовсім скоро зможемо прогулятися по торговому центру, а поки що все покупки рекомендується здійснювати онлайн.

Спеціально для вас ми узгодили з магазинами спеціальні промокоди, при використанні яких ви отримуєте додаткову знижку на товар або послугу. Також у нашому розділі Промокоди ви завжди зможете знайти найцікавіші акції і дисконтні пропозиції:

Answear – діє cейл до -50%, а з промокодом ELLE ви зможете отримати додаткові 10% знижки.

Eva – знижки до -40% на парфумерію брендів Lanvin, Versace, Armand Basi, Angel Schlesser, тільки з 14.05 по 03.06.

time.kz

Bonprix – діють ціни від 129 грн, є послуга безкоштовної доставки, тільки до 17.05.

Chicco – у нашому розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 100 грн, при оформленні замовлення від 1000 грн.

Rozetka – знижки до -50% на побутову техніку.

WineTime – діє акція 1+1 на суші в інтернет-магазині WineTime.

Цитрус – розпродаж техніки і електроніки, зі знижками до -70%.

Stylus – у розділі можна знайти купон для замовлення смартфона відомих брендів з вигодою до 5000 грн.

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