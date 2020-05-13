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14 травня • оновлено в 17:26
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Як вигідно оновити побутову техніку під час карантину: найкращі пропозиції тижня

3.4т
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До літнього періоду багато магазинів техніки радують нас жаркими знижковими пропозиціями. Це ідеальний час для шопінгу, особливо якщо ви затіяли ремонт у квартирі й потрібно оновити побутову техніку, або ж давно не наважуєтеся на купівлю бажаного смартфона.

Отже, найкращі знижки тижня:

  • Eldorado – до 75% дисконту на акційні товари: побутову техніку, смартфони, електроніку, акція діє до 17.05.

  • Rozetka знижки до 70% на комп'ютери і смартфони.

Як вигідно оновити побутову техніку під час карантину: найкращі пропозиції тижня

  • Foxtrot – у нашому розділі можна знайти купон на знижку -35% на великий асортимент техніки.

  • Allo знижки до 5000 грн на топові смартфони за промокодом.

  • Цитрус – у нашому розділі можна знайти купон на 500 грн знижки під час купівлі будь-якої одиниці товару.

  • Stylus діють знижки до 15% на замовлення будь-якої моделі iPhone.

Ще більше цікавих знижкових пропозицій завжди можна знайти на нашому розділі Промокоди. Приємних покупок!

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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