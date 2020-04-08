"Діяти потрібно швидко!" Ткаченко опублікував рекомендації для вірян на Великдень

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував рекомендації щодо відвідування богослужінь під час пандемії коронавірусу СOVID-19 на Великдень.

На своїй сторінці у Facebook Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліціі, Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, Державної служби з етнополітики та свободи совісті та керівників місцевих громад із закликом ухвалити єдине рішення щодо правил відвідування богослужінь на час карантину.

"Убезпечити вірян від інфікування коронавірусом – непросте завдання. Робоча зустріч на цю тему вже відбулася, але чітких рішень поки що немає. Втім, попереду Великдень, тож ухвалювати їх потрібно відповідально та якнайскоріше. Я сам вірянин, а релігійні питання – у відомстві мого Комітету, тож проблему ми детально вивчали і підготували ряд пропозицій", – зазначив депутат.

Так, депутат опублікував такі пропозиції:

Богослужіння:

Богослужіння проводимо в умовах обмеженого доступу.

Закликаємо вірян тимчасово утриматись від відвідування богослужінь. Приєднатися до богослужінь закликаємо за допомогою трансляцій онлайн або по телебаченню. Заохочуємо сприяння медіа.

Духовенство, яке веде богослужіння (усі, хто співслужать) або веде проповідь, а також ті, хто співатимуть, не вдягають масок, але тримаються на безпечній відстані; решта присутніх – вдягають обов’язково. Механізм контролю пропрацьований.

Під час богослужіння або іншого сакрального ритуалу в одній залі можуть бути присутні до 10 осіб (разом з духовенством, знімальною групою і всіма іншими) за умови наявності достатньої площі для безпечної дистанції між людьми – орієнтовно 3 метри на кожного.

Поза богослужіннями та сакральними ритуалами одночасно в одному приміщенні – до трьох осіб разом зі священником.

Відспівування:

Відспівування померлих від Covid-19 проводити тільки заочно. Для інших має бути розроблена окрема процедура.

Священникам залишити свободу пересування населеними пунктами (втім, має бути розроблено відповідний документ).

Освячення пасок:

У містах священники приходять у пекарні, на заводи чи у магазини, освячують там паски, а потім усі охочі можуть купити вже освячений пасхальний хліб.

У сільській місцевості віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник пройде вулицями та освятить їх.

Зібрання вірян довкола храмів для освячення пасок не дозволяються.

Контроль та комунікація:

Поліція призначає контактну особу в кожному регіоні, до якої священники можуть звернутися в разі неправильних дій поліції, і передають перелік контактів ВРЦіРО, головам конфесій та головам місцевих релігійних громад.

Великі релігійні спільноти передають поліції та голові Держетнополітики контактних осіб в кожному регіоні, до яких можна звернутися з проханнями про допомогу в медіації ситуації, якщо хтось зі священників не надає належної уваги заходам безпеки.

Поліція передає проект інструкцій на коментування ВРЦіРО перш, ніж їх оприлюднити чи передавати поліцейським на виконання.

"Діяти потрібно швидко та злагоджено. Закликаю усіх причетних знайти рішення, яке, з одного боку, не порушуватиме прав вірян, а з іншого – не спричинить неконтрольованого спалаху зараження", – підсумував Ткаченко.

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