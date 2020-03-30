Як відрізнити COVID-19 від грипу і муд*ка: Супрун опублікувала незвичайну інструкцію

Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун опублікувала незвичайну інструкцію про те, які симптоми відрізняють коронавірус COVID-19 від грипу і просто муд*ка.

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Відповідна інфографіка оприлюднена на її сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

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"Оскільки кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у світі зростає, важливо навчитися розпізнавати коронавірусну хворобу (COVID-19), грип і просто муд*ка. Адже ризик потрапити на останній варіант із кожним днем стає дедалі більшим і потрібно бути до цього готовим", – зазначила Супрун.

За її словами, в інфографіці представлені основні симптоми цих хвороб, їх тривалість і швидкість одужання, а також алгоритм дій у разі виникнення того чи іншого симптому.

Якщо симптоми грипу і коронавірусу дуже схожі, то щодо останнього все істотно відрізняється. Розвиток "хвороби" відбувається поступово, ускладнення настає в 75% випадків. Інкубаційний період триває все життя, а одужання – малоймовірне. Також муд*к скуповує всім маски, щоб продати їх дорожче; чхає і кашляє, не затуляючи рота; поширює фейки про коронавірус; звинувачує всіх у своїх проблемах.

facebook.com/ulanasuprun

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що симптоми захворювання на грип та коронавірус дуже схожі, тому українцям не варто одразу робити поспішні висновки. При цьому шанси заразитися грипом чи ГРВІ значно вищі.

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