Як відправляти дитину до дитсадка в умовах пандемії: у ЦГЗ дали рекомендації

В Україні з 1 червня, після чергового етапу послаблення карантину, знову дозволили працювати дитячим садочкам. Однак батьків закликали пояснити дітям нові правила про те, як відтепер поводитися у таких закладах.

Відповідні рекомендації щодо відвідування дитсадків в умовах пандемії надали у Центрі громадського здоров’я. Вони опубліковані на сторінці ЦГЗ у Facebook.

Насамперед зазначається, що у дитсадках мають дотримуються вимог постанови головного санітарного лікаря країни від 21.05.2020 г. № 25 "Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

В Україні відкрили дитсадки, але встановили нові правила для відвідування

Як відомо, відтепер, приводячи та забираючи дитину з дитсадка, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватися фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми.

Також нині не можна дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому.

У разі, якщо вдома у дитини з’явилися респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, батькам не варто вести її до садочка.

"Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їх родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини – обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, використовуючи антисептики для рук, варто звертати увагу – з якого віку, за інструкцією виробника, цим засобом може користуватися дитина.

Як наголошують у ЦГЗ, саме батьки мають бути прикладом для дитини щодо правил дотримання фізичного дистанціювання, гігієни рук, респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Також підкреслюється важливість навчати дитину цим правилам. Батькам радять робити це в ігровій формі або ж використовуючи розроблені дидактичні матеріали.

Facebook/Центр громадського здоров’я

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дитячі садки ризикують стати новим осередком поширення коронавірусу. Діти часто переносять захворюваність COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати інших. А тривале перебування в закритому приміщенні й тісний контакт із вихователями загрожує закінчитися черговим спалахом.