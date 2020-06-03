Як відправляти дитину до дитсадка в умовах пандемії: у ЦГЗ дали рекомендації

У разі, якщо вдома у малюка з’явилися ледь виражені респіраторні симптоми, батькам не варто вести його до садочка

Малюкам же не можна брати із собою до закладу іграшки або забирати їх звідти

Тепер батьки мають приводити й забирати дитину з садка лише у масці й дотримуючись дистанції з іншими людьми

В Україні з 1 червня відкрили дитячі садки, але встановили нові правила для відвідування

В Україні з 1 червня, після чергового етапу послаблення карантину, знову дозволили працювати дитячим садочкам. Однак батьків закликали пояснити дітям нові правила про те, як відтепер поводитися у таких закладах.

Відповідні рекомендації щодо відвідування дитсадків в умовах пандемії надали у Центрі громадського здоров’я. Вони опубліковані на сторінці ЦГЗ у Facebook.

Насамперед зазначається, що у дитсадках мають дотримуються вимог постанови головного санітарного лікаря країни від 21.05.2020 г. № 25 "Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

В Україні відкрили дитсадки, але встановили нові правила для відвідування

Як відомо, відтепер, приводячи та забираючи дитину з дитсадка, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватися фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми.

Також нині не можна дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому.

У разі, якщо вдома у дитини з’явилися респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, батькам не варто вести її до садочка.

"Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їх родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини – обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, використовуючи антисептики для рук, варто звертати увагу – з якого віку, за інструкцією виробника, цим засобом може користуватися дитина.

Як наголошують у ЦГЗ, саме батьки мають бути прикладом для дитини щодо правил дотримання фізичного дистанціювання, гігієни рук, респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Також підкреслюється важливість навчати дитину цим правилам. Батькам радять робити це в ігровій формі або ж використовуючи розроблені дидактичні матеріали.

Facebook/Центр громадського здоров’я

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дитячі садки ризикують стати новим осередком поширення коронавірусу. Діти часто переносять захворюваність COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати інших. А тривале перебування в закритому приміщенні й тісний контакт із вихователями загрожує закінчитися черговим спалахом.

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